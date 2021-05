Terror en el Giro de Italia: ciclista Pieter Serry fue atropellado en plena carrera por el coche de uno de los equipos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una situación insólita y lamentable se vivió en el sexta etapa del Giro de Italia. Pieter Serry, ciclista del equipo Deceuninck – Quick-Step Cycling, fue atropellado en plena subida de montaña por un carro de uno de los equipos, en este caso el del equipo Bike Exchange. Las imagenes son increíbles: mientras el ciclista claramente había bajado la velocidad, el coche que venía detrás no se detuvo y siguió adelante hasta impactarlo por la espalda, causando su caída.

Pieter Serry is hit by the BikeExchange team car on the final climb of stage 6 of the #Giro d'Italia! Luckily he's back up and running on the summit finish pic.twitter.com/JDyC7UG6cu — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) May 13, 2021

Serry, visiblemente molesto, fue capaz de ponerse de pie y reclamarle al conductor y al copiloto lo que había ocurrido. Fue auxiliado por ellos, segundos antes de que llegase su equipo al punto del incidente para hacerse cargo de su condición y darle el apoyo necesario.

Afortunadamente, el ciclista belga pudo subirse a la bicicleta y continuar los 11km finales de la etapa. Llegó a meta sin ningún contratiempo, más allá del dolor por la caída y del tiempo que perdió respecto a otros competidores. Pero lo más importante es que no sufrió ninguna lesión que lamentar.

Happy to report that @Pieter_Serry is ok and has completed today’s #Giro stage 👍

Thanks to everyone for the well wishes 🤗 pic.twitter.com/qE5YZxqCmK — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) May 13, 2021

Sanción ejemplar

La UCI (Unión Ciclista Internacional) examinó la situación y tomó cartas en el asunto: el conductor del coche fue expulsado de la carrera, el carro del equipo Bike Exchange iniciará de último en la caravana de la etapa de mañana, y el director deportivo del club recibió una multa de 2,000 francos suizos, equivalentes a $2,200 dólares.

UCI jury verdict on the Bike Exchange/Pieter Serry crash: DS/driver Gene Bates excluded from the race. Team car will be relegated to last place in the convoy tomorrow and DS Matt White gets a CHF 2,000 fine — the Inner Ring (@inrng) May 13, 2021

El equipo Bike Exchange se disculpó con Pieter y con el equipo Deceuninck – Quick-Step Cycling por medio de Gene Bates, quien fue el conductor que atropelló a Serry.

#Giro 🇮🇹 UPDATE 📰 Our sport director Gene Bates has spoken directly to @Pieter_Serry and to @deceuninck_qst to apologise personally following the incident on today's stage 6. We're all happy to see that Pieter was able to finish the stage. — Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) May 13, 2021

Pieter Serry reiteró sentirse bien luego de terminar la etapa del día: “Impresionado por todos sus mensajes de apoyo. Me estoy sintiendo bien y fui capaz de terminar la etapa de hoy. Gracias al equipo Bike Exchange por sus disculpas. Estoy feliz por continuar este Giro de Italia con nuestra manada“, escribió el corredor belga en Twitter.