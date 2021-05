Detenido por balacera en Times Square dice no estaba en Nueva York ese día, sino en ruta a Florida con su novia latina

Farrakhan Muhammad (31), detenido en Florida como sospechoso por haber disparado el sábado en Times Square, dejando tres personas heridas, incluyendo una niña latina de 4 años, dijo que “no era culpable” porque ese día ni siquiera estaba en NYC, sino en Nueva Jersey, en ruta al sur del país.

Muhammad aseguró a ABC News que cuando ocurrió el tiroteo en NYC, el sábado 8 de mayo a las 5 p.m., él estaba en Nueva Jersey con su novia Kristine Vergara (22), en ruta a visitar a la familia de la joven en Florida.

“Todavía no sé nada”, afirmó Muhammad a la estación desde la cárcel del condado Bradford (Florida). “Salí de Nueva York hace unos días. Estaba en Jersey. Fui a Jersey, llevé a nuestros dos perros con nosotros. Empaqué nuestras cosas”.

La policía de Nueva York informó el miércoles que Muhammad y Vergara fueron atrapados mientras comían hamburguesas y papas fritas en las afueras de Jacksonville. “La razón por la que estábamos en el McDonald’s era que fuimos a ver un apartamento. Había una casa allí que estábamos tratando de comprar”, afirmó el sospechoso.

Según las autoridades, Muhammad huyó de NYC el sábado, horas después del tiroteo, en una camioneta con placas de Nueva Jersey falsas. Pero el detenido afirmó que se estaba quedando con la familia de Vergara en Florida.

“Nos vinimos para acá. Su familia dice que podríamos quedarnos aquí unos días. Así que nos quedamos”, dijo Muhammad a la televisora.

Fuentes policiales han dicho que Muhammad, un vendedor de CDs ilegales en la llamada “encrucijada turística del mundo”, se habría trenzado en un problema con un hermano suyo y otros hombres y a los cuales intentó matar, y terminó baleando a tres transeúntes inocentes.

Pero el lunes, un pariente desde Virginia dijo que no creía que Muhammad pudiera haber estado apuntando a su propio familiar. “Personalmente, no creo que haya intentado dispararle a mi hermano. Quizás el suelo, no lo sé”.

Los registros muestran que Muhammad tiene un largo historial criminal que comenzó en 2007, cuando aún era menor de edad, incluidos dos arrestos por robo y otro en 2012 donde los policías confiscaron una escopeta de calibre 12, una pistola calibre 22 y chalecos antibalas, según las fuentes citadas por New York Post.

Tras el nuevo arresto, Muhammad quedó detenido sin derecho a fianza en Florida por cargos de intento de asesinato, a la espera de ser extraditado a Nueva York. Su novia hispana fue acusada como cómplice.

Mientras la ciudad intenta atraer de nuevo a los turistas para reactivar la economía post pandemia, en lo que va del año en NYC ya se han reportado 451 tiroteos con 505 víctimas, lo que representa 86.6% más que en 2020 y el doble de las cifras registradas en 2019 hasta este mes.

#NEW : @BradfordSheriff says Kristine Vergara, girlfriend of suspected Times Square shooter Farrakhan Muhammad, has also been arrested as an accessory. #Florida #NewYork @ActionNewsJax https://t.co/xnfW3Hv3gv pic.twitter.com/y22hCTb10U

EXCLUSIVE: TV20 spoke exclusively with Farrakhan Muhammad the man wanted in connection with the Times Square shooting that left a 4-year-old girl and others injured. We spoke with him inside the Bradford County Jail after his arrest in Starke. https://t.co/MllW7yYBgd pic.twitter.com/s9lwB7NP68

— Dylan Lyons (@DylanLyonsNews) May 13, 2021