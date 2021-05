Sigue prófugo el pistolero de Times Sq, tres días después de herir a niña hispana en la meca turística del mundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Sólo queremos que se entregue de forma segura”, afirmó vía telefónica desde Virginia un vocero de la familia de Farrakhan Muhammad (31), sospechoso buscado activamente por NYPD desde el sábado por disparar en Times Square, dejando tres personas heridas, incluyendo una niña latina de 4 años.

“No estamos bien”, dijo su hermano Will Muhammad en una breve llamada telefónica desde Virginia, donde él y otros familiares viven. “Mi madre no se lo está tomando bien”, agregó al New York Post, con la voz temblorosa. “No entendemos lo que pasó”.

Fuentes policiales han dicho que Farrakhan Muhammad, un vendedor de CDs ilegales en la llamada “encrucijada turística del mundo”, se habría trenzado en un problema con otro hermano suyo y otros hombres y a los cuales intentó matar, pero terminó baleando a tres transeúntes inocentes.

Pero el pariente desde Virginia dijo que no creía que su hermano pudiera haber estado apuntando a otro miembro de su familia. “Personalmente, no creo que haya intentado dispararle a mi hermano. Quizás el suelo, no lo sé”.

El vocero angustiado dijo que no ha sabido nada de Farrakhan desde el tiroteo, aunque lo ha estado instando a que se rinda a las autoridades. “Le envío mensajes de texto en Messenger para que se entregue, (pero) su número dice que canceló la suscripción”, afirmó Will.

Apenas horas después, esa misma noche y cerca de allí, un hombre mató a otro en un hotel convertido en refugio para indigentes, a dos cuadras del Empire State, el edificio más emblemático de NYC. Ambos crímenes sucedieron mientras la ciudad intenta atraer a los visitantes de regreso, medida fundamental para la recuperación económica post pandemia.

En toda la ciudad, en lo que va del año ya se han reportado 451 tiroteos con 505 víctimas, lo que representa 86.6% más que en 2020 y el doble de las cifras registradas en 2019. El auge en el crimen en las calles y el Metro llevó a dos novatos Representantes Republicanos de Nueva York -Nicole Malliotakis y Andrew Garbarino- a solicitar la intervención del gobierno de Joe Biden, algo que su predecesor, Donald Trump, anunció varias veces con hacer el año pasado, pero no lo materializó.

#BREAKING: Suspect in Saturday's Times Square shooting that injured three people, including a 4-year-old girl, identified as Farrakhan Muhammad; he remains at large pic.twitter.com/cxMDRkBlGo — NYC Scanner (@NYScanner) May 9, 2021