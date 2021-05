We Are The People: escucha la canción oficial de la EURO 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Estamos a menos de un mes para que inicie una nueva edición de la Eurocopa. El próximo 11 de junio se comenzará a rodar el balón en esta prestigiosa competición cuando en Roma se enfrenten Turquía e Italia. Por primera vez, la EURO se jugará en todo el continente lo que genera un mensaje de unión para todas las naciones. Mientras se acerca la fecha, ya se comienza a sentir el ambiente de fútbol. La UEFA presentó el tema oficial del evento compuesto por Martín Garrix junto a la colaboración de Bono y The Edge: “We Are The People”.

El tema fue difundido a través de YouTube por el propio Garrix. En la página oficial de la UEFA expresaron el sentido y los valores que están explícitos en la pieza, además de mencionar las razones que les llevó a elegir la canción. “’We Are The People’ es una canción que analiza los retos a los que se enfrenta el mundo, al tiempo que pretende encontrar una respuesta unificada a estos problemas”.

Por su parte, el DJ y productor holandés, Martin Garrix confesó sus impresiones con relación a la oportunidad que tuvo al ser la persona elegida para la producción de esta pieza musical. “Crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble. ¡Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo!”, expresó el holandés.

El director de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, se encargó de presentar el proyecto al público. “La larga espera está a punto de terminar y estamos encantados de desvelar oficialmente la canción de la UEFA EURO 2020 (…) que cuenta con algunos de los artistas más célebres del mundo como Martin Garrix, Bono y The Edge”, explicó el dirigente.

“El fútbol y la música tienen el poder de unir a la gente. Son vectores de pasión y emisión. Su combinación ampliar la celebración del torneo por parte de los aficionados, además de llegar a nuevos públicos. Con el elenco de Estrellas que hemos reunido para crear la música oficial del torneo, estamos seguros de conseguirlo”, enfatizó Epstein.

Esta será una edición inédita puesto que la EURO será desarrollada en once ciudades distintas: Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Múnich, Roma, San Petersburgo y Sevilla. La final será en el mítico estadio de Wembley el próximo 12 de julio de 2021.