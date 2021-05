40 años de cárcel: adulto producía pornografía infantil con él como protagonista en Nueva Jersey

Sebastien Attar fue sentenciado a 40 años de prisión y supervisión de por vida tras admitir haber abusado sexualmente de dos bebés para producir pornografía infantil junto a él, en Nueva Jersey.

Attar, de 36 años, fue sentenciado el miércoles en la corte federal de Trenton, la capital estatal. Anteriormente se había declarado culpable en junio de 2019 de explotación sexual de menores y publicidad de pornografía infantil.

Fue arrestado en 2018 luego de una investigación que había comenzado el año antes en un grupo de mensajería de chat privado dedicado a la discusión y difusión de imágenes y videos que representan el abuso sexual de niños. Las fuerzas del orden lo identificaron como miembro del grupo “Taboo Train 2.0”, donde Attar operaba con el usuario de cuenta “Seb Seb”, detalló Patch.com.

Una búsqueda en la casa de Attar en Brick Township (NJ) en marzo de 2018 arrojó múltiples imágenes pornográficas en las que él había posado desnudo con dos víctimas muy jóvenes, según una denuncia penal federal.

Los agentes del FBI dijeron posteriormente que una revisión forense de dos fotos tomadas en 2015 mostraba a un bebé varón que parecía tener menos de 6 meses y una niña que no llegaba al año de nacida, reportó la estación radical NJ101.5.

Un pariente adulto dijo a las autoridades que una foto parecía haber sido tomada en el dormitorio de la antigua residencia de Attar en Jackson Township (NJ) según documentos judiciales, mientras que el anillo de bodas negro y plateado de Attar también fue reconocido en una foto. No se indicó el posible vínculo entre el acusado y los menores.

Ocean County Man Sentenced to 40 Years in Prison for Producing Images of Sexual Abuse of Children and Advertising Child Pornography: Sebastien Attar of Ocean County, New Jersey, has been sentenced to 40 years in prison for producing images of himself se… https://t.co/sPWHproHBq

— FBI Newark (@FBINewark) May 13, 2021