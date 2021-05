Carolina Sandoval se pone un vestido dorado y luce el famoso bolso “Book Tote” de Christian Dior

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval es una mujer amante del mundo de la moda y la belleza. A través de Instagram expone sus gustos y también cómo ella a su manera ha ido incursionando con productos como sus pelucas y fajas. Sin embargo, más allá de sus emprendimientos, está la mujer que ama los bolsos de marca, las joyas y el fashionismo. Pero además ésta es una mujer madre que hoy se enfrenta al crecimiento de su hija Bárbara Camila, quien con 18 años está a punto de entrar a la universidad.

Por eso, llevando un largo vestido dorado con plataformas nude y el famoso “Book Tote” de Christian Dior compartió la siguiente palabras con sus seguidores:

“Mi madre siempre me ha dicho que cuando alguien despega los pies del suelo allí ya perdió, perdió todo y más porque pierde valor todo sacrificio y saben qué, de eso me he encargado toda la vida, de que no se me olvide jamás los pisos que tuve que limpiar cuando llegué a Miami. Las flores que tuve que repartir e incluso las humillaciones a las que nos vemos expuestos en algún memento todos los inmigrantes”.

“Hoy, cuando faltan días para la graduación de bachiller de mi Bárbara Camila , sus 18 años y su mudanza a la universidad,recuerdo todo lo que pasamos para llegar a este día y solo tengo agradecimiento en mi corazón, por cada lección aprendida, por cada “NO” que recibí y que transformé en “SÍ”, y la verdad que a este punto solo pido a Dios salud, porque teniendo salud se tiene todo, porque mis amores todo está hecho y solo hay que tener una perseverancia incansable para obtenerlo”.

La venezolana agregó: “Y aunque mi Amalia Victoria -@mipedacitodeluz- está muy pequeña, desde ya le enseño a apreciar desde alma todo y cuánto Dios nos da, y no precisamente las cosas que se compran, sino la familia bella que tenemos, la gente buena a nuestro alrededor y el amor para dar y recibir. Que pasen bello día y que el día esté lleno de todo y cuánto desean”.

Además del mensaje los fans de “La Venenosa” también sabe que ésta tiene verdadera apreciación por bolsos de “Luxury Brands” como Fendi, Gucci y Louis Vuitton.

Competencia de bikinis en el Miss Universo 2021: todo fue un verdadero baño de color