Atraparon a otros tres implicados en el terrible asesinato de la taxista venezolana en Georgia

Tres de los sospechosos del crimen de la taxista venezolana Rossana Delgado, que fue asesinada tras desaparecer de manera misteriosa en un suburbio de Atlanta (Gerogia), fueron capturados en México, informaron este lunes autoridades en Georgia.

El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) confirmó hoy que Megan Colone, de 30 años, Óscar Manuel García (26), y Juan Antonio Vega (25), ya se encuentran detenidos en una prisión en Texas y serán trasladados a Georgia para enfrentar cargos de asesinato por la muerte de Delegado.

Las autoridades aún buscan a Juan Ayala Rodríguez y a Mario Alberto Barbosa Juárez, los otros dos sospechosos de la muerte de la venezolana, de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 20 de abril en una cabaña en el norte del estado, a unas 100 millas de donde vivía con su familia.

Delgado se hallaba desaparecida durante cuatro días mientras realizaba un trayecto en la localidad de Chamblee, en el área metropolitana de Atlanta, según declaró su esposo, Yhony Castro, que reportó el caso a las autoridades tras hallar unas mascarillas con sangre en el último lugar donde el GPS del teléfono de su mujer arrojaba una ubicación.

El GBI indicó que la detención de los tres imputados se produjo el sábado tras un operativo coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades mexicanas, país desde donde fueron llevados a EEUU.

Ese sábado, precisamente, familiares y allegados a Delgado le dieron el último adiós a la venezolana y madre de familia, cuyo crimen ha causado conmoción en la comunidad latina de Georgia.

Los restos de Delgado fueron cremados y luego se celebró una misa en su honor en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, una emblemática iglesia hispana en la localidad de Lilburn, Georgia.

En declaraciones a medios hispanos a la salida de la eucaristía, el esposo de Delgado dijo que las autoridades estatales no le habían dado ningún tipo de información sobre el crimen y que se ha enterado de los pocos detalles que han salido a la luz a través de los medios de comunicación.

The GBI has arrested Calvin Harvard of Covington as a possible suspect in connection with the murder of Rossana Delgado. https://t.co/FZLusJr3jL pic.twitter.com/PPR4qHaooO

— WGAUradio (@WGAUradio) April 30, 2021