Alcaldesa de Chicago dijo que solo dará entrevistas a periodistas negros y de minorías en segundo aniversario de su elección

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, defendió su decisión de conceder entrevistas solo a periodistas negros o de minorías con motivo del segundo aniversario de su elección al cargo.

La determinación de la demócrata ha generado polémica entre gremios de prensa, periodistas en su carácter personal y usuarios en redes sociales.

Sin embargo, Lightfoot justificó su acción señalando la falta de diversidad entre los periodistas que cubren la Alcaldía de Chicago.

“Yo estoy pensando en este día cuando estamos mirando los dos años de aniversario de mi inauguración como una mujer de color, como lesbiana, es importante para mí que la diversidad sea puesta en el centro del debate”, argumentó Lightfoot en un intercambio con el periodista Tahman Bradley de WGN-TV.

Previamente, en varios mensajes desde su cuenta de Twitter, la exabogada de 58 años dijo que su intención es quebrar el status quo.

“Es una vergüenza que en 2021 los periodistas acreditados ante la Alcaldía sean mayoritariamente blancos en una ciudad donde más de la mitad de los habitantes son negros, hispanos, de origen asiático o indígena”, lee uno de los tuits de la funcionaria.

En uno posterior, Lightfoot añadió: “Diversidad e inclusión son imperativos en todas las instituciones, incluyendo los medios. Para poder progresar, nosotros debemos cambiar”.

We must be intentional about doing better. I believed that when running for office. I stand on this belief now. It’s time for the newsrooms to do better and build teams that reflect the make-up of our city.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) May 19, 2021