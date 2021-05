Reacción de niño: así se comportó Lebron James tras el golpe que le propinó Green

En la noche del miércoles Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors protagonizaron una batalla épica en el final de la temporada regular. Un buen sabor de boca de carea a los playoffs, tal como fue el encontronazo que tuvieron Lebron James y Draymond Green en pleno juego.

Con 36 años de edad y casi dos meses fuera por lesión, James se montó a sus Lakers al hombro en el duelo por un cupo a los playoffs. Y antes de llegar a un desenlace dramático, Draymond Green lo mancó con rudeza ante una posible volcada de El Rey. Le metió el dedo en el ojo y cayó mal en la misma jugada.

Draymond was called for a common foul on LeBron.

LeBron stayed down after the whistle. pic.twitter.com/8dRol1ovsp

