Un iceberg 80 veces más grande que Manhattan se desprendió en la Antártida

El mayor iceberg del mundo se desprendió de la plataforma de hielo Roone, al noroeste de la Antártida. Una masa de hielo de 105 millas de largo por 15.5 millas de largo, algo más grande que la superficie de la isla española de Mallorca, según las imágenes de satélite tomadas por la Misión Copérnico.

The world’s largest iceberg (~ 4320 km²) recently broke off the Ronne Ice Shelf, Antarctica #Sentinel1 @BAS_News @sentinel_hub @ESA_EO @esascience @EO_OPEN_SCIENCE pic.twitter.com/PdQvfrNgaK

El iceberg, que fue denominado A-76, tiene una una superficie total de 2,684 millas, frente a las 2,261 de Mallorca, señaló la Agencia Espacial Europea (ESA) para dar una idea de la magnitud del pedazo de hielo.

La masa equivale casi 80 veces al tamaño de Manhattan.

New giant #iceberg breaking away from the Ronne Ice Shelf 13-05-2021 roughly 160 km x 25 km satellite image from @polarview @CopernicusEU #Sentinel1 pic.twitter.com/LmacupcuUW

— Keith Makinson (@KeithMakinson1) May 13, 2021