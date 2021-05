El príncipe William estalla contra la BBC, los acusa de haber engañado a Lady Di y desencadenar su debacle

La explosiva entrevista de 1995 en la que Diana de Gales habló públicamente de las infidelidades de su marido el príncipe Carlos y de los problemas de bulimia que sufría se ha examinado desde un nuevo ángulo en los últimos tiempos debido a los rumores que siempre han circulado al respecto y que apuntan a que se utilizaron pruebas falsas para ganarse su confianza, según expuso Showbiz.

Veinticinco años más tarde, la cadena británica BBC abrió una investigación independiente dirigida por un antiguo juez del tribunal supremo de Reino Unido, John Dyson, para aclarar si había algo de cierto en esas especulaciones y este jueves se ha llegado a la conclusión de que el reportero Martin Bashir utilizó extractos bancarios falsos para asegurarse el acceso a la princesa de Gales.

En respuesta a estos hallazgos, la BBC ha acordado devolver el premio al mejor programa televisivo de entrevistas por ‘Panorama Interview con su Alteza Real la princesa de Gales’ que ganó en los BAFTA de 1996 y ha insistido en que a día de hoy tienen procesos y procedimientos significativamente mejores de los que existían en aquel momento.

“La entrevista de 1995 de ‘Panorama’ recibió varios premios en su momento. No creemos que sea aceptable conservar estos premios por la manera en que se obtuvo la entrevista”, han afirmado en un comunicado.

El propio Bashir ha reconocido su error de juicio en su propio comunicado recalcando que es la segunda vez que ha cooperado voluntariamente con una investigación sobre hechos ocurridos hace más de un cuarto de siglo.

“En aquel entonces me disculpé, y lo vuelvo a hacer ahora, por el hecho de haber pedido los extractos bancarios. Fue una es**pidez y una acción que lamento profundamente, pero me mantengo absolutamente firme en las pruebas que di hace un cuarto de siglo, y de nuevo más recientemente”, ha señalado.

Ante lo expuesto el príncipe William, el hijo mayor de la princesa Diana, no ha podido quedarse callado. Su molestia en el semblante es evidente, así como también lo es su tristeza. Y así abiertamente lo dice cuando asegura: “Lo que más me entristece es que si la BBC hubiera investigado adecuadamente las quejas y preocupaciones planteadas por primera vez en 1995, mi madre habría sabido que la habían engañado”.

“No solo le falló un periodista deshonesto, sino también los líderes de la BBC que miraron para otro lado en lugar de hacer las preguntas difíciles”, aseveró el segundo en la línea de sucesión al trono del Reino Unido. William también dijo que esto contribuyó de modo relevante: “Al miedo, la paranoia y el aislamiento que sufrió mi madre”. “Fue una contribución decisiva para el empeoramiento de la relación de nuestros padres, y ha herido a innumerables personas más desde entonces”.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021