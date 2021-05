Dianne Morales: “El pueblo está harto y conmigo ve un cambio real para NY”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dianne Morales es la única candidata latina que figura dentro del grupo de los candidatos más opcionados para convertirse en el próximo Alcalde de la ciudad de Nueva York: entre ellos Scott Stringer, Eric Adams, Andrew Yang, Kathryn García, Maya Wiley y Shaun Donovan. Y faltando menos de un mes para que se realicen las elecciones primarias, que serán el 22 de junio, la activista comunitaria, quien nunca ha tenido experiencia en política sino en defensa de comunidades vulnerables, defiende ese conocimiento de la gente más necesitada, y su manejo de organizaciones de base, como la mejor combinación para dirigir los destinos de la Gran Manzana.

Considerada la más progresista del ramillete de contendores, con ideas que incluyen empleos y vivienda asequible para todos, mayores impuestos a los ricos, ayuda directa a los más necesitados, incluyendo indocumentados, y quitarle fondos a la policía y reformar esa fuerza, la madre neoyorquina de origen puertorriqueño, defiende su propuesta de transformar a la ciudad, porque “la gente está harta” de un sistema que sigue dejando a los más pobres en la cola.

La más reciente encuesta, promovida por la consultora Metropolitan Public Strategies, la ubica en tercer lugar con el 12% del apoyo de los votantes, muy cerca de Adams, con 16%, y Yang, con 15%, a quien acusa directamente como un “peligro” para Nueva York, en caso de ganar, por ser “el defensor de las corporaciones”.

Pese al momentum que Dianne está consolidando, y el apoyo que ha do ganado su plan para transformar a Nueva York tras la crisis del COVID, se desconoce el impacto que tendrá ahora un informe que reveló que hace 17 años fue objeto de una investigación por soborno a un inspector del Departamento de Protección Ambiental. La denuncia señala que la candidata quiso eliminar una factura de agua por $12,500 que recibió por el servicio en su casa, mientras trabajaba para el Departamento de Educación de la ciudad, en lo que ella ha calificado como un hecho en el que fue la víctima y no la perpetradora.

¿Cómo será esa Nueva York de llegar usted a ser la Alcaldesa?

“Lo primero es que será una ciudad donde se asegure viviendas asequibles para todos. Yo me he comprometido a eso y a garantizar además trabajos para todos. Una ciudad donde todos puedan mantener a sus familias, sean documentados o indocumentados. Una Nueva York donde todos tengan acceso a los beneficios de la Ciudad. Y un lugar donde mejoremos nuestras escuelas, haciendo que todos tengamos acceso a escuelas de calidad, porque ahora mismito, la realidad es que en las escuelas que pertenecen a nuestras comunidades, uno tiene que pelear para obtener lo que sea, y para mí es necesario asegurar que nuestra comunidad tenga la protección del gobierno, a nivel legal, de educación y ese acceso que no hemos tenido y donde los servicios se ofrezcan en el lenguage que todas puedan entender”.

Pero siendo realistas ¿cree que es posible lograr para todos?

“Claro que es posible. Lo que ha pasado tradicionalmente es que el gobierno hace sus asuntos y arreglos beneficiando a las corporaciones y a los desarrolladores de edificios de lujo. A ellos les dan los beneficios y subsidios de impuestos, y la realidad es que ese dinero se puede invertir en nuestras comunidades para asegurar que todos tengamos acceso a viviendas y trabajos. Es necesario cambiar cuales son las prioridades de la Ciudad y en quienes estamos invirtiendo, porque la verdad es que como Ciudad tenemos mucho dinero, pero no se le ha dado prioridad a los más vulnerables y a los que mantienen la ciudad funcionando”.

O sea que usted va a ser como una amenaza para grupos económicos y desarrolladores…

“Por eso es que ellos no me quieren. Pero el pueblo sí me quiere, y lo interesante de mi campaña, es que esos grupos nunca esperaban que yo iba a llegar a este nivel. Ellos pensaban que ignorándome desde un principio, me iban a desaparecer, pero he estado recibiendo apoyo del pueblo y gracias a los fondos de ayudas de campaña de la Ciudad, calificamos con la mayoría de donaciones de $10 dólares, que son cifras que representa el pueblo. La gente que me apoya no tiene para dar $5,000 de donación, pero hace el esfuerzo de dar $10, porque se sienten representados y valorados, a través de mi campaña, y de esa manera calificamos como la candidatura con más donaciones que ningún otro candidato”.

¿Qué mensaje le envía a los ricos y a las corporaciones poderosas que hay en esta ciudad?

“Les digo que el pueblo se está levantando. El pueblo se está organizando, porque el pueblo está harto y conmigo ve un cambio real para NY. La gente quiere un cambio y esta campaña ha sido histórica, y no por mí, sino por la comunidad que represento y la fuerza que estamos teniendo”. Por ello, a los ricos les digo que lo primero que quiero hacer es aumentarles los impuestos, porque se sabe que durante el último año, han sido más millonarios y multimillonarios, mientras los más vulnerables han vivido mayores inseguridades. Es importante que ellos también contribuyan y pongan de su parte para la economía y la gente del pueblo, haciendo que quienes ganen más de 1 millón al año pasen de pagar 4.4% a 5% de impuestos que hará un cambio grande”.

¿Cuál es esa característica suya que la hace la mejor carta para ser una buena Alcaldesa de Nueva York por encima de otros contendores?

“Yo tengo lo obvio, que es experiencia como ejecutiva de agencias de servicios sociales. Yo he dirigido directamente para la comunidad, pero también he vivido muchas de las experiencias que vive nuestra gente cada día. He sufrido muchos de los sufrimientos de nuestras comunidades, y entiendo en primera persona, las barreras que nos han puesto, por lo que me he comprometido a erradicarlas para tener las oportunidades que merecemos”.

¿Qué candidato de los que están en la contienda sería un peligro para la Ciudad de llegar a ganar?

“Sinceramente cada día cambio un poquito mi idea sobre ese tema, pero en este momento, diría que Andrew Yang, porque voy entendiendo que cada día él se revela un poquito más y está bien enfocado en las corporaciones grandes, no en nuestras comunidades. Está enfocado en el Departamento de policía, en añadir más policías, que es algo que nos hace daño a nosotros. Además, él no tiene prioridad por la comunidad inmigrante y tampoco por los trabajadores excluidos y esenciales, muchos de ellos indocumentados. Creo que deberíamos seguir protegiendo a nuestra gente, documentados e indocumentados, y él no tiene esa prioridad. Durante la pandemia ni siquiera estuvo aquí en la ciudad”.