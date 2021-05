Chiquis Rivera posa de espaldas con hilo dental y Lorenzo Méndez dice: “Cada quien promueve su changarro”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lorenzo Méndez es el ex esposo de Chiquis Rivera, quien en las últimas horas ha generado conmoción en las redes sociales. La hija de la “Diva de la Banda” promocionó una crema que ayuda a disminuir la celulitis y para hacerlo posó de espaldas a la cámara, moviendo sus “pompas”, mientras venía un hilito dental. Ante la imagen, el cantante, su ex, no pudo evitar reaccionar y lo hizo a través del siguiente mensaje: “Cada quien promueve su changarro”. A su vez añadió: “Where my real ones at?”.

La cuenta de Instagram de Suelta La Sopa compartió la publicación de Lorenzo Méndez y exponen cómo la publicación de Chiquis Rivera ha generado diversas reacciones a su alrededor.

Sobre el comentario realizado por Méndez, lo expuesto en la imagen de Suelta La Sopa, el público en si se ha decantado por criticar a la intérprete con comentarios como: “La madre no tuvo que enseñar nada para ser famosa solamente fue una mujer real”, “La que puede, puede y la que no critica”, “La mas vulgar de todas”. Otros han seguido la línea argumentativa de Lorenzo y dicen: “Cada quien promociona su negocio”. Y así aparecen mensaje un poco más “creativos” como éste: “Bueno, esperemos que no le dé con promover unos tampones”.

También es justo destacar que dentro del público hay quien argumenta que la publicación de Chiquis Rivera no tiene porque ser señalada de manera negativa, exponiendo que si se tratase de Jennifer López, nadie estaría refiriéndose a ella de mala manera: “Y qué pasa con esa foto, si la sube JLo nadie dice nada”.

Algunos exponen que Suelta La Sopa, programa que se transmite por Telemundo, le da mucha cobertura a todo lo que hace Chiquis y por lo tanto, según su argumento, así también la cadena hispana, señalando que tal vez haya algún tipo de contrato a favor de la hija de Jenni Rivera: “Tanto escándalo x ese tanque de grasa x Dios. Cuánto paga esta mujer en Telemundo“. Sin embargo, hay que recordar que el programa de entretenimiento expone noticias del espectáculo, así como todo lo que algunas celebridades hispanas comparten en sus redes sociales. Y Chiquis Rivera es una de las más queridas, y también criticadas en la industria, razón por la cual siempre hablaran de todo lo que ella haga.

Aquí también les compartimos la publicación original, desde la cuenta de Instagram de Chiquis Rivera. En donde habla efectivamente de la crema contra la celulitis y se expone a sí misma como modelo del producto: “Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no también a otras mujeres que comparten este “dilema”. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”.

