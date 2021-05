Denuncia que la despidieron de su trabajo por no quedarle el uniforme

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tristemente, uno de los grandes problemas que ha traído la pandemia del coronavirus a nivel mundial es el tema del desempleo, en donde miles de personas prácticamente de un día para otro vieron cómo su fuente de ingresos desaparecía o bien, fueron despedidos de sus trabajos ante la falta de recursos económicos percibidos por algunos negocios.

Ese fue el caso de una joven mujer española que vivió tiempos de oscuridad durante meses al quedarse sin trabajo por culpa del COVID, pero parecía que por fin un rayo de luz iluminaba su camino al encontrar un nuevo trabajo luego de muchas semanas de búsqueda.

Lo que no se imaginó es que el gusto de su nuevo empleo le duraría tan solo unas cuantas horas al ser víctima de un terrible acto de discriminación que ha provocado mucha indignación en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, esta chica de nombre Alba Nevado publicó un video en donde se le puede ver visiblemente afectada y llorando, en donde denunciaba públicamente a la empresa Best Way, la cual la contrató hace poco para ser edecán en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrarse en Madrid, y la despidió simplemente porque no le quedó el uniforme que le entregaron.

“En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso”, dijo Alba al principio del video que publicó.

En el clip, la chica narró que luego de contratarla, la empresa le hizo entrega de un uniforme que en teoría era unitalla y al llegar a su casa, se lo probó y descubrió que este no le quedaba. Al siguiente día, fue a la compañía a pedir un cambio de talla y ahí, un empleado solo le hizo comentarios despectivos sobre su apariencia, asegurando que la del problema era ella al no quedarle la ropa.

“Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”, agregó.

Rápidamente, el video fue compartido por otros usuarios de Instagram lo que provocó que se hiciera viral. Miles de usuarios externaron su apoyo a la también modelo y actriz.

Horas más tarde, Alba subió otro video en donde agradecía todas las muestras de cariño y empatía recibidas y además, indicó que la empresa en cuestión se puso en contacto con ella para ofrecerle una disculpa e incluso, le ofrecieron otro trabajo, mismo que rechazó.

Empresa ofrece disculpa pública

El diario español ABC replicó el comunicado emitido por la empresa Best Way tras el incidente que hizo público Nevado.

En el escrito, la compañía explicó que, efectivamente, la mujer pasó las pruebas realizadas durante el proceso de selección y que un día antes del evento, les fueron entregados sus uniformes a más de 100 empleados, a quienes les sugirieron probárselos antes de irse a su casa pero Alba se negó a hacerlo, argumentando que no tenía tiempo para medírselos.

“El día del evento, y tras comprobar que no disponíamos de un uniforme adecuado y que no se podía dar una solución inmediata, se le solicita que vaya a casa mientras se buscaba una nueva solución. Ningún miembro de nuestro personal fue rechazado en nuestra empresa ni por su talla ni por su peso. Contamos con personal de soporte para el sector de los eventos con todo tipo de tallas: inferiores, iguales y superiores a la de Alba”, sentenció el comunicado.

