Hombre murió en brutal pelea en famoso bar de serie “The Sopranos” en Nueva Jersey; 3 hispanos detenidos

Marko Guberovic murió golpeado y arrollado en medio de un brutal ataque afuera del club nudista “Satin Dolls”, escenario de la famosa serie mafiosa “Los Sopranos”, en Nueva Jersey.

Cinco hombres han sido detenidos por el caso. Según la policía, a Guberovic lo golpearon brutalmente varios sospechosos y luego lo atropelló un automóvil que lo arrastró varios cientos pies.

Guberovic tenía 38 años y era agente inmobiliario. Falleció alrededor de las 3:40 a.m. del sábado luego de una pelea con cinco hombres afuera del club que en el drama de HBO fue rebautizado como “Bada Bing!”.

Los documentos judiciales dicen que la pelea física estalló en el establecimiento ubicado en Route 17 después de que los hombres intercambiaron palabras afuera del club de striptease. Guberovic fue “finalmente golpeado varias veces, tropezó y aterrizó boca abajo en el carril rápido” de la vía.

Luego, cinco hombres subieron a un Jeep Cherokee 2006 y huyeron dejando al residente de Fair Lawn tirado en el asfalto. Momentos después, Guberovic fue atropellado por un BWM M8 2020.

El conductor de ese auto, cuyo nombre no fue revelado, había estado bebiendo y conducía a exceso de velocidad en ese momento, dijeron las fuentes al Daily Voice.

Los cinco detenidos supuestamente participaron en la trifulca original, cuyo motivo no ha sido divulgado. Tres de los hombres son hispanos -Kevin Agudelo y Christian Reyes, ambos de 22 años, y Julio Peña, de 23-, fueron arrestados en Ridgefield (NJ) el mismo sábado y acusados por cargos de homicidio agravado y poner en peligro a una víctima herida, dijeron las autoridades.

El trío quedó detenido en la cárcel del condado Bergen mientras esperaban su primera comparecencia ante el tribunal. Los otros dos hombres -los hermanos Adrián (23) y Fero Hoti (24)- fueron detenidos en West Hempstead (Long Island, NY), en espera de su extradición a Nueva Jersey.

Marko Guberovic Wiki – Marko Guberovic Biography

Marko Guberovic, died around 3:40 a.m. Saturday after getting into a fight with at least three men outside Satin Dolls — the jiggle joint depicted in the hit HBO Mafioso series as Bada Bing.https://t.co/k7VIlgA8Gt pic.twitter.com/RAgGHli2sD

— WikiBious (@WikiBious) May 24, 2021