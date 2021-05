Video: Alcalde de New York calentó la serie de playoffs entre Knicks y Hawks con ácido comentario dirigido a Trae Young

Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de New York, realizó una alocución este martes en la que mencionó a Trae Young, estrella de los Atlanta Hawks, pidiéndole que “no busque más faltas“. Así se calentó la previa al juego 2 entre los Knicks y los Hawks, que se disputará en el mítico Madison Square Garden.

“Esto es sobre baloncesto. Tengo un importante anuncio oficial que dar. Esto es muy serio, quiero expresarlo. Es un mensaje para Trae Young, en nombre de todas las personas de New York City, y de hecho, de todas aquellas a las que le importa jugar el baloncesto de manera correcta: deja de buscar faltas“, sentenció de Blasio.

NYC Mayor Bill de Blasio tells Trae Young to "stop hunting for fouls" 😂

Trae Young se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la NBA. Una de sus más grandes habilidades consiste en sacar provecho de su facilidad para desplazarse y hacer equivocar al defensa rival, generando faltas a favor. A menudo se suele debatir lo ético/puro/correcto de realizar jugadas de este tipo, que sin duda alguna Young ejecuta con efectividad.

Todo se volvió personal para la ciudad de New York cuando Young literalmente los mandó a callar luego de encestar la cesta ganadora en el juego 1 de los Playoffs. Ante un público voraz, el habilidoso piloto se motivó y brilló para luego celebrar su primer gran momento en su debut en postemporada.

.@TheTraeYoung says goodnight to NYC with a game-winning floater! 🤫 #ThatsGame #RepublikaNgNBA

Enjoy the best view on every device, only on NBA League Pass 👀 https://t.co/JGVS1RhZi2 pic.twitter.com/7tdIe7YEl8

— NBA Philippines (@NBA_Philippines) May 24, 2021