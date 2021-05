Vuelve “El Niño”: Fernando Torres anunció su regreso al fútbol tras dos años retirado

Fernando Torres anunció su “vuelta” a través de Instagram. Un enigmático post del legandario delantero de 37 años encendió las alarmas en España y en el mundo del fútbol: “Sólo entiendo la vida de una manera: jugando. Por eso, he decidido volver. Este viernes comunicaré dónde“, escribió en el misterioso post, en el que podemos apreciar una camiseta con su eterno número “9”.

Tan solo cinco días atrás se cumplieron tres años de su despedida con el club de sus amores, el Atlético de Madrid, que recientemente se coronó campeón de La Liga. Tras salir del equipo colchonero, Torres no se retiró: se fue a Japón. En el Sagan Tosu nipón disputó 35 partidos y marcó 5 goles. El 23 de agosto de 2019 disputó su último compromiso. Perdió 1-6 aquel día ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta y David Villa.

🌟 A fitting farewell for a legend! 🌟#OnThisDay in 2018, @Torres said goodbye to @atletienglish after playing his last game at the Wanda @Metropolitano! ❤️🤍#LaLigaHistory pic.twitter.com/jhreacKEvh

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 20, 2021