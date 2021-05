Alerta por fuerte tormenta eléctrica “como tornado” esta tarde y noche en Nueva York

A partir de las 5 p.m. de hoy se esperan tormentas eléctricas “muy fuertes” en los cinco condados de NYC que podrían durar hasta pasadas las 10 p.m., según el último pronóstico meteorológico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Luego de un miércoles soleado, pronostican que el cielo comience a nublarse en las próximas horas. La tarde ya está reportando altas temperaturas cercanas a los 90F (32C) con humedad en alza.

El calor y la humedad elevados bajarán la calidad del aire. La posibilidad de tormentas también tiene el potencial de provocar granizo y vientos dañinos entre 50 y 60 mph, destacó News12.

“Un tornado podría surgir en NYC a medida que un frente de tormenta azota la ciudad (…) La ciudad se encuentra bajo una perspectiva climática peligrosa el miércoles, ya que un frente frío que se acerca conlleva la posibilidad de tormentas eléctricas severas que comiencen por la tarde y hasta la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El granizo e incluso un tornado aislado también es una posibilidad para NYC y los puntos al norte y oeste”, resumió Patch.com.

La lluvia podría ser de un cuarto de pulgada, o incluso más si se desarrollan tormentas eléctricas, según el pronóstico. En contraste, mañana jueves se espera un cielo mayormente soleado, con temperatura promedio 82F (28C) en el día y sin precipitaciones, en ruta al fin de semana largo de Memorial Day, que se considera informalmente el comienzo del verano en EE.UU.

Pero el viernes volvería la lluvia (69% de posibilidad) y también el sábado (60%), con un descenso en la temperatura hacia un promedio de 65F (18C). Hay mejor pronóstico hacia el domingo y lunes.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

The city is under a hazardous weather advisory Wednesday that warns of strong winds, storms, hail and even an "isolated tornado." https://t.co/xHfiIi2nYg

The western portion of the area, including the NYC Metro, is under a Slight risk for thunderstorms with the primary threat being damaging wind gusts and small hail. Thunderstorms should be fairly scattered and occur mid-afternoon through this evening. #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/Z4zP1WOkbl

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) May 26, 2021