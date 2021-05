Un muerto y varios heridos en incendio provocado en Brooklyn; inquilino arrestado

Una persona murió y varias más resultaron heridas, incluido un bombero, luego de un incendio que, según la policía, fue iniciado intencionalmente la madrugada del martes en un edificio residencial de dos pisos en Brooklyn (NYC).

Los bomberos respondieron a los informes de un incendio ayer poco antes de las 5 a.m. en East 95th Street en East Flatbush. El fuego alcanzó dos alarmas, lo que provocó que 25 unidades de unos 106 miembros de FDNY respondieran en solo unos minutos, detalló NBC News.

Las llamas se controlaron alrededor de las 5:46 a.m. Un bombero sufrió quemaduras graves en el cuello, pero se encuentra en condición estable. Los expertos de FDNY dijeron que el fuego comenzó en el primer piso y una puerta abierta permitió que se extendiera por el pasillo, la escalera y hasta la segunda planta.

Una persona no identificada murió y al 20 menos perdieron su hogar, según ABC News. Una familia atrapada por el fuego usó las ventanas como su único escape de las llamas, saltando al suelo debajo. Una madre y tres hijos, todos menores de 11 años, se salvaron con la ayuda de la gente de abajo y su padre arriba.

Más tarde ayer, la policía arrestó a Cedric Jacob como sospechoso de haber provocado el fuego intencionalmente. Fue acusado de ocho cargos de agresión y otro por peligro imprudente.

Más cargos por incendio provocado podrían presentarse más tarde. Se cree que el sospechoso de 30 años vivía en el edificio, dijo la policía, que agregó que Jacob ha sido arrestado 19 veces antes. No está claro el motivo de su supuesta nueva acción criminal.

