Comunicado de Adamari López en video desde su casa: “Sé que es una noticia de difícil de asimilar, pero quiero ser sincera con ustedes…”

Luego que Adamari López diera a conocer en exclusiva la separación del padre de su hija, Toni Costa, a nuestra compañera Mandy Fridmann y que la propia “Chaparrita” lo dijera en programa que conduce, Hoy Día, ha publicado un comunicado en video en su cuenta de Instagram afirmando que entendía muy bien que es una noticia difícil de asimilar.

“Hola, Hola mi gente linda y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos. Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad me caracteriza prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable… Y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi diez años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo. Pero sobre todas las cosas, me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse…… espero respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho”, fueron parte de las palabras de la presentadora de Telemundo.

Adamari hizo énfasis en que precisamente por el bienestar de Alaïa se tomara en cuenta su privacidad, haciendo incapié en que esas serían las únicas declaraciones que iba a ofrecer al respecto. De una manera muy calmada, vestida de blanco y aparentemente sin maquillaje, Adamari brindó una vez más y de manera literal, su mejor cara para comunicarle a sus seguidores y fanáticos de la difícil decisión de una manera muy serena y positiva.

En horas de la mañana, la propia “Chaparrita” dio a conocer también la noticia a sus compañeros y televidentes. Minutos después posteó el comunicado a través de este video y no como se acostumbra a hacer, por lo general, en la industria del espectáculo, por la vía escrita. La también actriz prefirió dar la cara a todas las personas que día a día siguen no sólo el programa de televisión que presenta para la cadena Telemundo sino también a todos los seguidores que siguen paso a paso parte de la vida cotidianidad que publica en sus redes sociales.

En todos estos años de trayectoria, sus propios fanáticos le han tomado cariño a la familia de la puertorriqueña, en especial a Toni y Alaïa. Hasta el momento, el bailarín español no ha emitido ningún comunicado oficial.