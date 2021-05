Adamari López le habría callado la boca a los que dicen que se operó el estómago

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que “La Chaparrita” de Hoy Día comenzó a presumir su nueva figura y dejarse ver, de manera impresionante, más delgada no han cesado los rumores que Adamari López se habría operado el estómago haciéndose así una cirugía bariátrica. Por eso, la estrella de Telemundo, quien no es de generar polémica, publicó un video en su cuenta Instagram que podría haberle callado la boca a los que aseveran que con dieta y ejercicio no se logra conseguir la figura que tiene actualmente Adamari.

La puertorriqueña compartió con todos sus fanáticos y seguidores un video donde aparece “dando el todo por el todo” haciendo pesas, ejercicios funcionales y levanto harto peso. Esto último hace que la grasa corporal se queme de manera efectiva. Así o lo ha explicado en algunas oportunidades la propia entrenadora personal de Adamari. Esto sin duda es una manera muy indirecta de darle respuesta a aquellos que han señalado a la presentadora de televisión de haber pasado por el quirófano y haberse reducido el estómago.

Estos mismos que la acusan, no son sólo los conductores de uno de los programas más pegados de farándula en la actualidad, “Chisme No Like” y sus conductores Elisa Beristein y Javier Ceriani, sino varios de los usuarios de las redes sociales. Los periodistas dicen que “La Chaparrita” se operó porque necesitaba cumplir un contrato que firmó con la organización WW, encabezada por Oprah Winfrey, donde Adamari acepta ser embajadora del programa para ayudar a que muchos tengan una vida más saludable. Sin embargo y según explican Ceriani y Beristein, la boricua no logró adelgazar y tuvo que recurrir una medida extrema o los millones de dólares que supuestamente le habrían pagado entrarían en juego.

Esto sembró la semilla de la duda en unos cuantos que así lo han dejado saber en las redes sociales: “Qué bueno que le funcionó la cirugía“, “Muy linda! Se hizo cirugía para rebajar”, “Con la cirugía que se hizo la manga gástrica”, “¿Dónde se hace una la bariátrica?”, “Ella se hizo lipo” y “Muy buen cirujano”, comentaros los mas incrédulos.

Los demás prefirieron darle el beneficio de dudar: “¿Se habrá hecho algo de verdad?”, “Con o sin operación luce como nunca, felicidades….”, se podía leer de este grupo. Y los fieles admiradores de la consentida de Telemundo, los cuales no son pocos sino todo lo contrario, sí se desbocaron en flores por la “La Chaparrita”: “Como se debe llegar a los 50”, “Wow sin palabras, orgullo para todas nosotras”, “Y que operación, cerrar el pico, dedicación y más nada”, “Ahí tienen su cirugía con pesas y sudor”, “La felicito cada día sale muy especial, ropa preciosa, cuerpo maravilloso, etc, etc” y “Ella como esté es maravillosa, así que con ella no se metan”.

No hay duda que Adamari López ha dado un cambio de 180 grados y si se operó o no, pues tendríamos que esperar a ver si ella se pone de manifiesto de manera explícita. Mientras, indirectamente podríamos creer que ya lo ha hecho y este esfuerzo habla por sí mismo.