Adamari López habla en ‘Hoy Día’ de su separación: “He decidido hacer esto por el respeto que le tengo a Alaïa”

Luego de que Adamari López nos confirmó que había tomado la decisión de separarse de Toni Costa, la querida boricua tocó de nuevo el tema en ‘Hoy Día’ y dio más detalles de este momento tan delicado que está viviendo como mujer y como madre.

Acompañada de Chiquibaby, Adamari comenzó diciendo lo siguiente: “Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Toni, y quería compartirlo con ustedes”.

Luego Chiquibaby le preguntó ¿por qué había tomado esta decisión?, y Adamari le respondió lo siguiente:

“He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa, y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, pues yo prefiero, y ustedes que son mi familia de ‘Hoy Día’, sepan que mi decisión ha sido una que he prensado, he analizado… Estoy dentro de este enfoque de valorarme y cuidarme, pues he encontrado la importancia, he decidido poner ante todas las cosas el bienestar de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

Chiquibaby, quien era la única de sus compañeros que estaba con ella en esta entrevista, le pidió un consejo para todas aquellas mujeres que están en su misma situación, y no se atreven a tomar una decisión:

“No soy quién para dirigir la vida de nadie, pero lo que sí les puedo decir es que sean fuertes y que no lo teman… A mí la vida me ha enseñado que el futuro tiene algo bonito, algo bueno, y que con valentía y con mucha fe sobre todas las cosas, y de la mano de Dios, uno puede lograr todo lo que se proponga en la vida“, dijo un poco más fuerte.

Fortaleza que perdió cuando Chiquibaby le preguntó cómo había tocado este tema con la hija de ambos, Alaïa:

“Es una niña de 6 años y necesita lo mejor de ambos padres, el futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte, valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero yo creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones como estas, y más en este momento en donde tiene, lo que yo haga, un efecto en mi princesa Alaïa… Ella sabe que tiene dos padres que la aman y que la van a amar siempre, que vamos a estar y que estaremos con ella siempre en todo momento. En eso estamos enfocados, y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”, dijo.

Adamari también compartió, tal como te lo dijimos, que buscaron ayuda terapéutica, que no es la primera vez que lo hacían, y que la estaban usando como herramienta para tomar esta determinación. “En este momento entendemos que es lo correcto continuar nuestras vidas por separado“.

Chiquibaby le pidió, nuevamente, unas palabras para las mujeres que están pasando por una situación parecida:

“Que las entiendo, que estoy en sus zapatos, que el amor de madre es incondicional, y que siempre va a prevalecer, pero para uno ser una buena mamá y ser madres ejemplares lo mejor también es cuidarnos y enfocarnos en nosotras. Ha sido un tiempo ya pues viviendo este estilo de vida saludable, en donde he aprendido a quererme, amarme, a valorarme, a respetarme y ha ser una prioridad”.

Luego de decir que esta será la última declaración que dará al respecto, terminó hablándole al público a quienes, con un nudo en la garganta: “Gracias a ustedes, en su casa, que son súper generoso conmigo hoy más que nunca le pido oraciones para nuestra familia, para mí, para mi hija y muchísimo cariño, que seguramente será muy bien recibido”.

Como te contamos bien temprano, fue la propia Adamari quien en exclusiva nos confirmó que la relación de pareja con Toni se había terminado con estas palabras:

“Antes que nada respeto mucho tu comprensión y profesionalismo al hacerme el acercamiento sobre esta situación. En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y re-evaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá. Ahora lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa. Solo me queda pedirles sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado”.

Luego de 10 años de relación, la cual iniciaron cuando se conocieron en ‘Mira Quién Baila’, esta pareja que procreó el milagrito para ambos, su hija Alaïa de 6 años, parece haber transformado el amor, por lo menos en el caso de ella, pues quienes están cerca de Toni aseguran que él no se da por vencido.

ASÍ ADAMARI COMPARTIÓ LA NOTICIA EN ‘HOY DÍA’: