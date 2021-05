Fotos: fue revelada la majestuosa estatua de Rafael Nadal en Roland Garros

Rafael Nadal estará los 365 días del año en Francia. Este miércoles fue presentada oficialmente su estatua en París, sede del Roland Garros, uno de los cuatro torneos grandes que posee el circuito del tenis, y que el español ha ganado en 13 oportunidades, incluyendo los últimos 4 años.

La estatua está hecha de acero inoxidable, e ilustra a un Nadal en plena finalización de uno de sus golpes de fábrica: con izquierda y el cuerpo hacia adelante. Jordi Diez Fernandez se encargó de hacer la majestuosa obra, que mide 3 metros de alto, 4.89 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Poesía en movimiento.

