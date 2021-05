Hombre murió arrollado en Washington Heights; conductor lo dejó tirado y huyó

NYPD está tras la pista del conductor que huyó tras causar un arrollamiento fatal en Henry Hudson Parkway en el Alto Manhattan, la madrugada de ayer.

Un hombre murió arrollado cerca de West 163rd Street en Washington Heights, y la policía respondió alrededor de la 1:45 a.m. del miércoles.

Los oficiales descubrieron a la víctima de 34 años tirada en la carretera, inconsciente con heridas visibles en la cabeza y el cuerpo. Fue transportado al hospital New York-Presbyterian/Columbia, donde lo declararon muerto.

La identidad de la víctima no fue revelada de inmediato, a la espera de la debida notificación a la familia, acotó Pix11. Una investigación preliminar determinó que el hombre caminaba en el área junto a la carretera cuando fue atropellado por un vehículo que viajaba hacia el norte.

La Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD continuaba su investigación ayer. Y no se han anunciado arrestos.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A 34-year-old man was fatally struck by a hit-and-run driver while walking on the Henry Hudson Parkway in upper Manhattan, police said.https://t.co/7Ms6w95mei

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 26, 2021