Video captó ataque brutal “entre risas” a repartidor usando pieza de tránsito NYPD en Midtown Manhattan

NYPD está buscando a un hombre captado en video atacando a un trabajador de entrega de alimentos con un cono que se usa como alerta de tránsito en Hell’s Kitchen, Manhattan.

La víctima, identificada como Onder Unaler (47), acababa de completar una entrega de comida poco antes de las 9 p.m. del jueves 20 de mayo, cuando un hombre desconocido se le acercó por detrás frente a un edificio en West 47th St, entre la 9na Avenida y la 10ma Avenida, según la policía.

El video divulgado del ataque muestra que el agresor desconocido tomó un tubo de tránsito de plástico duro y golpeó a Unaler en la parte posterior de la cabeza, sin ningún incidente previo entre ambos.

Unaler estaba en su bicicleta y sin saber bien qué había pasado cayó inconsciente, sangrando en el concreto. Los dos hombres se desconocían entre sí y no hubo intercambio de palabras, dijo la policía.

“Sólo me di cuenta de que algo realmente fuerte me golpeó la cabeza porque perdí la sensación de mi cuerpo”, dijo Unaler a NBC News. “Lo siguiente que me di cuenta era que estaba en el suelo. Sentí como si mi cabeza, mi cráneo estuviera aplastado”.

Cuando Unaler se recuperó, un testigo le dijo que el atacante se había ido corriendo hacia el sur por la 9na Avenida, carcajeando mientras escapaba.

Unaler dijo que estaba haciendo entregas tratando de llegar a fin de mes después de perder su trabajo como chef de restaurante durante la pandemia. Con el ataque sufrió graves laceraciones en la cabeza y fue trasladado al Hospital Bellevue en condición estable.

Necesitó seis puntos para cerrar la herida, pero agregó que el daño psicológico es mucho más profundo, porque ahora le preocupa salir de casa. “El atacante era tan joven”, dijo Unaler, añadiendo que teme que él o alguien más pueda ser atacado solo “por gusto”.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for ASSUALT: On 5/20/21 at approx. 8:55 PM, front of 428 West 47 St @NYPDMTN Manhattan. The suspect hit a 47 Y/O male victim on the head with a traffic looper tube causing an injury. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/apm3Vwsi6L

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 26, 2021