Biden: China cree que será “dueña de Estados Unidos” dentro de 15 años

Joe Biden afirmó que su homólogo chino cree que su país será “dueño de Estados Unidos” en los próximos 15 años, hablando anoche a los miembros del servicio estadounidense en una base militar en Virginia.

“Estamos en una batalla entre democracias y autocracias”, dijo el presidente a las tropas en la Base Conjunta “Langley Eustis” en Hampton. “Cuanto más complicado se vuelve el mundo, más difícil es para las democracias unirse y llegar a un consenso.

“He pasado más tiempo con el presidente Xi [Jinping] de China que cualquier líder mundial, durante 24 horas de reuniones privadas con él con solo un intérprete; 17,000 millas viajando con él en China y aquí”, detalló el presidente. “Él cree firmemente que China, antes del año [20]30, ’35, será dueña de Estados Unidos porque las autocracias pueden tomar decisiones rápidas”.

El presidente no dio más detalles sobre lo quequería decir con “adueñarse de EE.UU.” Tampoco hizo ninguna otra mención a China durante sus comentarios de 23 minutos, reseñó New York Post.

A principios de esta semana, Biden ordenó a la comunidad de inteligencia que comenzara una revisión de la evidencia de 90 días para determinar si el coronavirus surgió del Instituto de Virología de Wuhan en la ciudad central de China, como se ha sugerido. De inmediato, aquel país reaccionó otra vez en contra de esas acusaciones internacionales.

“Estados Unidos es único. De todas las naciones del mundo, somos la única nación organizada en base a una idea… ”, continuó Biden en el discurso anoche. “Ninguno de ustedes obtiene sus derechos de su gobierno; obtienes tus derechos simplemente porque eres un hijo de Dios. El gobierno está ahí para proteger esos derechos otorgados por Dios. Ningún otro gobierno se ha basado en esa noción. Nadie puede derrotarnos, excepto nosotros”.

Después de abrir su discurso con un emotivo recuerdo de su difunto hijo Beau, quien sirvió en la guerra de Irak y murió de un tumor en 2015 tras hacer carrera como abogado, el presidente habló sobre la retirada final de las tropas estadounidenses de Afganistán.

“Todos ustedes simplemente se presentaron e hicieron su trabajo, y eso ayudó a asegurar que no haya habido otro ataque a la patria desde Afganistán durante los últimos 20 años”, dijo. “Y nunca se rindieron hasta que hicimos justicia con Osama bin Laden“, líder terrorista de los atentados 9/11 aniquilado en 2011.

Más adelante en sus comentarios Biden afirmó que “la mayor amenaza y probabilidad de ataque de Al Qaeda o ISIS no será desde Afganistán; serán de otras cinco regiones del mundo que tienen una presencia significativamente mayor tanto de Al Qaeda como de estructuras organizativas, incluido ISIS “.

Elogiando a los miembros del servicio como “el 1% de la población” que están “defendiendo al 99% del resto de nosotros”, el presidente concluyó sus comentarios diciendo: “Gracias por su compromiso con nuestro país, porque ustedes son la columna vertebral de Estados Unidos. Y no puedo decirte cuánto importas. Creo que subestimas las consecuencias de quién eres y de lo que haces. Así que gracias”.

