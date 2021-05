Destaparon la crisis: Chisme No Like anunció en enero de 2021 que Toni Costa ya no vivía con Adamari López

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“La crisis menos pensada”, dijo Javier Ceriani en Chisme No Like, el pasado 26 de enero. “Esta pareja está en crisis, a mi no me lo van a negar”, recalcó el argentino, refiriéndose a Adamari López y Toni Costa. “Todo el fin de semana se dejaron de seguir. Nadie se dio cuenta, nosotros sí”. En el programa destacaron que para ese entonces desde el cinco de enero -2021- ellos no posteaban nada como pareja en sus redes sociales. Recalcaron que se dejaron de seguir por unos días y que tiempo después volvieron a darse “follow”.

Los conductores del famoso programa, Javier y Elisa Beristain escucharon las declaraciones actuales de Adamari en donde ratifica la exclusiva que le dio a Mandy Fridmann para El Diario de Nueva York. Y analizaron el lenguaje de la puertorriqueña.

Javier reflexionó lo siguiente: “El lenguaje no es inocente. Si escucha las palabras de Adamari, está tan claro que aquí pasaron cosas feas y graves. Dijo: ‘Porque vivo una vida saludable dejo a Toni’. Qué es lo insano de estar con Toni”. Tanto Elisa como Javier exteriorizan las mismas preguntas que se hace el público, “qué está pasando”, cuestionan. Ceriani dijo que después de esta declaración Adamari no estaría, al día siguiente -viernes- en el programa Hoy Día, porque ésta se iría de viaje con su hija Alaïa.

“Adamari tiene la mínima comunicación con Toni Costa, hace tiempo”, aseguró Ceriani. El argentino dice que esto no es temporal, que esto ya terminó. Dice que en marzo fueron a terapia de pareja, pero que esto no funcionó. Elisa Beristain apuntó que en terapia de pareja estuvieron juntos alrededor de ocho meses y que luego, Adamari siguió sola este proceso, razón que la llevó a tomar la decisión de separarse y dejar a Toni.

“Cuando una mujer se arregla tanto, cuando una mujer adelgaza tanto de golpe, cuando una mujer se pone linda de golpe estando en pareja es porque hay alguien como un tiburón acercándose a tu pareja. Entonces, Adamari se puso linda porque la competencia venía fuerte. Quién le quiso tumbar el marido a Adamari López, una mujer o un hombre. Pregunto. No voy afirmar nada, pero el chico siempre tuvo fama…”, aseveró Ceriani.

Dejan a A Rod sin oportunidades con JLo: Dicen que Ben Affleck se mudará a vivir con Jennifer López

Ante su separación con Toni Costa, qué quiso decir Adamari López con: “Por el respeto que le tengo a Alaïa”