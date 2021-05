Escándalo TikTok: ratón paseando entre la carne en lujoso supermercado Whole Foods de Amazon en Nueva York

Un “cliente” inesperado y a plena hora de servicio fue captado en una vitrina de carne costosa en el lujoso supermercado Whole Foods ubicado en Columbus Circle, Manhattan (NYC).

Allí, nada menos que un ratón fue captado en un video mientras olía y mordía un trozo de carne de ternera a la venta, retando los controles de seguridad y sanidad, además de las refrigerantes temperaturas de la cava.

El roedor junto a la costosa carne de ternera osso bucco, exhibida a un precio de $22,99 la libra, hizo que los compradores chillaran de consternación, según un video de TikTok publicado por un cliente el lunes.

“Estaba extremadamente sorprendida”, dijo ayer al New York Post Brittany Ellis, quien filmó las imágenes. “Hablé con el gerente y hablé con el carnicero”. Pero agregó que el gerente ignoró el avistamiento del ratón, lo que realmente la enfureció.

“En primer lugar, (el gerente) era muy joven, estaba haciendo un chiste. El gerente dijo que iba a reportar esto a la empresa: ’Esto es lo que le he estado diciendo a la empresa ’, dijo y luego se marchó… No se hizo nada”, narró Ellis, de 26 años.

“No sabes qué más podría haber estado mordiendo [el ratón]. Me trae a la mente muchas más preguntas”, agregó Ellis.

Después de que las imágenes se volvieran virales, obteniendo más de 1.8 millones de visitas, una representante de Whole Foods afirmó que la compañía se está tomando el incidente “muy en serio”.

“De inmediato retiramos y desechamos todos los productos de la vitrina, realizamos una limpieza profunda y contratamos a un servicio de terceros para una inspección exhaustiva”, dijo la portavoz. “La tienda siguió diligentemente nuestro protocolo detallado en respuesta y continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de seguridad alimentaria”.

Pero Ellis, quien estaba comprando con su madre en ese momento, dijo que la situación la amargó. Se fue sin comprar nada y dijo que no tenía planes de regresar. “No quiero volver a poner un pie en Whole Foods”, dijo en una declaración posterior.

Los trabajadores del mostrador de la sección de carnicería dijeron el viernes que no tenían idea de cómo el pícaro roedor se había metido en la vitrina. Con sede central en Austin (Texas), la cadena de supermercados Whole Foods es propiedad de la multimillonaria empresa Amazon. Posee más de 500 tiendas en EE.UU. y Reino Unido.

