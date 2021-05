Gloria colombiana: Egan Bernal logró la hazaña de Nairo Quintana en el Giro de Italia

Egan Bernal cumplió en la última etapa del Giro de Italia y se coronó como el nuevo monarca de la segunda vuelta por etapas con más valoración del ciclismo, tras el Tour de Francia. “El niño maravilla” hizo historia por partida doble: fue su segundo triunfo en grandes vueltas (Tour de Francia, 2019) y se convirtió en el segundo colombiano en ganar el Giro de Italia, luego de Nairo Quintana (2014).

La última etapa fue una contrarreloj en Milan, de 30,3km, una distancia que le daba tranquilidad a Bernal, quien no es un destacado ciclista en este tipo de etapas, pero que contaba con la capacidad para defender su ventaja sin mayores sobresaltos. Y así fue.

No sufrió en la llegada, teniendo chance de sobra para alzar los brazos y celebrar su triunfo. Lo recibió su pareja, con quien compartió unos momentos muy emotivos antes que ir con el resto del equipo a celebrar.

Egan ganó con solvencia: le sacó 1’29” de ventaja a Damiano Caruso y 4’15” a Simon Yates, ciclistas que lo acompañaron en el podio. Llegó a la última etapa con una renta de más de dos minutos, que le regaló un margen de maniobra bastante amplio que no desaprovechó.

“No puedo creer lo que está pasando. Acabo de ganar el Giro de Italia, no tengo palabras. La Maglia Rosa es especial y el Giro es la carrera más bonita del mundo“, contó Bernal en la entrevista post-etapa.

🎙️ @Eganbernal: "I can't believe what's happening, I have just won the Giro d'Italia, I really have no words. The Maglia Rosa is special and the Giro is the most beautiful race in the world."

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2021

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2021