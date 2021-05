Polémica en Boston: Kyrie Irving pisoteó el escudo de los Celtics y un fanático le lanzó una botella

Continúan las situaciones irregulares en la NBA: primero vimos las palomitas lanzadas a Westbrook, y luego el escupitajo a Trae Young. Este domingo, el hecho fue más grave todavía: un fanático le lanzó una botella de agua a Kyrie Irving, justo cuando éste se dirigía a los vestuarios tras la paliza de Brooklyn Nets a Boston Celtics (126-141), en el juego 4 de la primera ronda de Playoffs de la Conferencia Este.

A fan appears to throw a water bottle at Kyrie as he heads into the locker room after the Nets-Celtics game. pic.twitter.com/SCGaWyStht

Una fuente le confirmó a ESPN que el fanático que aparentemente lanzó la botella de agua ya había sido arrestado por las autoridades.

A league source confirms to ESPN that the fan who allegedly threw the water bottle at Kyrie Irving has been arrested.

Segundos antes, Irving, quien se bajó con 39 puntos y 11 rebotes ante su ex-equipo, pisoteó el logo de los Boston Celtics en el medio del tabloncillo. Es una provocación, claro está. Lo hemos visto en otras disciplinas como el fútbol americano con mayor reularidad -el hecho de pisar o celebrar en el logo del rival-, pero no justifica en lo más mínimo la agresión a la que pudo ser sometido después.

Kyrie appeared to step on the Boston logo as he greeted his teammates at half court postgame.

Lo que hoy luce como una de las mayores enemistades de la NBA, cuenta con una historia de data suficiente para que así sea considerada: Irving fue traspasado por Cleveland a los Celtics, pero no logró el objetivo de ganar un campeonato para Boston. La salida no fue en buenos términos.

El ambiente se caldeó previo a la primera ronda de Playoffs cuando Irving comentó que esperaba no escuchar comentarios racistas en su contra cuando visitara Boston.

Jaylen Brown, figura de los Celtics, replicó señalando que el problema de racismo en los Estados Unidos no podía reducirse ni centrarse en un partido de postemporada.

Los cánticos en contra de “Uncle Drew” se oyeron en el TD Garden desde el primer momento en el que Irving pisó el tabloncillo. Y aunque en el juego 3 no pudo responder, sí que lo hizo en el juego 4 con canastas de todo tipo.

Let his play do the talking.

“No estamos en un circo. Crezcan de una put* vez y disfruten el partido“, comentó Kevin Durant, compañero de Kyrie, tras el incidente.

"We're not in a circus. … Grow the f— up and enjoy the game."

—KD after a fan in Boston threw a water bottle at Kyrie pic.twitter.com/AY4RJL3viY

— ESPN (@espn) May 31, 2021