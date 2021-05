Video: Russell Westbrook intentó pelear con fanático que le lanzó palomitas

Russell Westbrook vivió un episodio lamentable en Philadelphia. El explosivo base se vio obligado a salir del juego entre Wizards y Sixers por una aparente lesión, y cuando se dirigía a camerinos, lo insólito sucedió: un fanático le lanzó sus palomitas a Westbrook, quien fúrico intentó safarse de los elementos de seguridad para confrontarlo.

Evidentemente, seguridad evitó que el mal fuese mayor. Pero ganas no le faltaron a Westbrook de confrontar al agresor, quien de inmediato fue expulsado de la arena. Fue un momento lamentable para la NBA.

Fan dumping his popcorn on Russell Westbrook, who's walking off after twisting his ankle. Fan should be banned for life. No room for this. pic.twitter.com/DXatcX8l9i

El base fue claro tras el partido, y pidió más protección para los jugadores: “No vendría hacia mí y me lanzaría palomitas en la cabeza estando en la calle, porque tú sabes lo que pasa… En estas arenas tienes que empezar a proteger a los jugadores. Veremos qué hacer la NBA“, sentenció.

Russell Westbrook had this to say after a fan in Philadelphia poured popcorn on his head while leaving the court with an ankle injury ⤵️ pic.twitter.com/MzO58QYjtR

LeBron James, una de las voces principales del universo del baloncesto, respaldó a Westbrook, y en general, al gremio de jugadores: “Por cierto, nosotros como jugadores queremos ver quién lanzó las palomitas a Russell cuando se marchaba del juego por una lesión. Hay cámaras por todos lados en las arenas así que no hay excusa. #ProtectOurPlayers“, concluyó.

Como bien dijo Westbrook, veremos qué cartas al respecto toma la NBA, que sin duda alguna debería ser severa en la sanción al fanático, para empezar. Luego, pensar en replantear las medidas de seguridad en cada una de las arenas. Veremos.

By the way WE AS THE PLAYERS wanna see who threw that popcorn on Russ while he was leaving the game tonight with a injury!! There’s cameras all over arenas so there’s no excuse! Cause if the 👟 was on the other 🦶🏾.🎥 #ProtectOurPlayers

— LeBron James (@KingJames) May 27, 2021