Caos en la NBA: fanático entró a la cancha en pleno juego entre Washington Wizards y Philadelphia Sixers [Video]

Un día más de Playoffs en la NBA y una nueva situación caótica ocasionada por un fanático. Ocurrió en el juego 4 de la serie entre Washington Wizards y Philadelphia Sixers. Un fanático entró al tabloncillo en pleno juego y tuvo el tiempo suficiente para saltar y tocar el tablero de uno de los aros antes de ser tackleado por un miembro de seguridad del recinto.

Todo pasó en ocho segundos: el fanático irrumpió corriendo de las gradas y entró por la mitad de la cancha, tomando dirección hacia el lado del tabloncillo que estaba desocupado. Saltó para tocar el tablero y luego fue neutralizado.

Fan runs on court and gets tackled for loss at Wizards game #DCAboveAll pic.twitter.com/317Wfu4lW4

El fanático fue vetado de la arena Capital One y el Departamento de Policía de DC está por levantar los cargos correspondientes.

The fan who ran onto court during Wizards-76ers tonight has been banned from the arena and charges are being pursued with DC Police Department.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 1, 2021