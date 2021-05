Un video muestra el momento previo al tiroteo en un concierto en Florida

Un video de seguridad difundido este lunes muestra a tres sospechosos del tiroteo afuera de un concierto en Florida que el fin de semana dejó dos muertos y 21 heridos.

Las imágenes muestran a los presuntos pistoleros que bajan de una SUV blanca portando rifles y un revólver, segundos antes de abrir fuego ante la multitud.

El trío llegó enmascarado y con capuchas, como si todo el crimen hubiera estado perfectamente planeado.

Segundos después de la vorágine de disparos, los tres sospechosos regresaron al automóvil y huyeron a toda velocidad, saliendo de la visión de la cámara de seguridad.

En otra parte de las impactantes imágenes, se ve a los sujetos corriendo hacia el inmueble con sus armas, antes de comenzar a disparar.

Los sujetos dispararon contra el público que se dio cita en El Mula Banquet Hall, en el noreste de Miami Dade , para presenciar un concierto de rap, según las primeras versiones de la policía.

El tiroteo dejó dos personas muertas y más de 20 heridos, se informó el domingo a primera hora.

El Director de la Policía de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez III, informó que los atacantes abrieron fuego indiscriminadamente en el local.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021