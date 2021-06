Rosie Rivera rompió el silencio: Las razones por las que Chiquis y sus sobrinos le piden cuentas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rosie Rivera rompió el silencio y de conductora invitada toda esta semana en ‘En Casa con Telemundo’, habló de las razones por las que Chiquis y sus sobrinos, en particular Johnny, le piden cuentas mediante una auditoria, y las razones por las que renunció a las empresas de su hermana Jenni Rivera Enterprise.

Rosie será la host invitada del show de las 2/1 PM de Telemundo junto a Carlos Adyan, reemplazando a Ana Jurka, quien se encuentra de vacaciones. En su debut, fue entrevistada por el presentador quien, por supuesto, le preguntó por el nuevo escándalo de la dinastía Rivera: la renuncia a la albacea y la auditoria.

¿Por qué renunció a manejar Jenni Rivera Enterprise?

“Empecé el proceso, que va a ser de un año, para yo preparar a la segunda persona que se va a encargar… Se que sorprendió al mundo, pero para mi familia no. Mi familia sabía que yo ya no quería el papel es que desde que comenzó, porque manejar el dinero de alguien más es sumamente estresante, sobre todo cuando amas a la persona.

Yo amo a mi hermana, y ella trabajó mucho por este dinero… Si yo voy a invertir mi dinero es fácil, si pierdo mi dinero salgo adelante, pero este es dinero que le costó la vida a mi hermana, ella estaba trabajando (cuando protagonizó el accidente aéreo). Estoy emocionalmente conectada y yo quiero hacer mi vida, quiero predicar, hacer conferencia de mujeres, y creo que es un buen momento. Lo estoy dejando en un momento donde estamos en algo enorme.

La persona que sigue de mí, que Jenni la dejó, que estipuló esto en el testamento, está muy entusiasmada. Una etapa cuando termina te trae dolor, pero te trae mucha esperanza, estoy feliz de poder ser Rosie otra vez porque por mucho tiempo sin querer, mi familia, yo, el mundo me ha visto como solo una cosa: la albacea, y quiero mostrar que soy muchísimo más y enfocarme más en mí”.

La auditoría que le están haciendo los hijos de Jenni:

“Es algo muy normal las auditorías, es algo común y normal, incluso necesarias, no es la primera que se hace… Hace dos años, alguien me lo hizo directo a mí, no quiero dar el nombre por respeto a esa persona… Yo ya sabía, no es una sorpresa para mí… Una auditoría es algo muy normal, incluso cuando estamos transfiriendo de lo que hizo Rosie a lo que va a hacer la segunda persona… No hay nada dramático, lo que es triste que alguien lo va a querer dramático“.

Ante la consulta de Adyan, de quién era esa segunda persona que Jenni había dejado estipulada en su herencia como la albacea suplente, Rosie le dijo que para protegerla, prefería dejarla ahora en anonimato porque la está entrenando, y que ya cuando, en un año, se haga efectivo, todo el mundo se enterará de quién es.

MIRA AQUÍ TODO LO QUE DIJO ROSIE RIVERA EN ‘EN CASA CON TELEMUNDO’: