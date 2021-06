Youtuber Jake Paul volverá al ring para enfrentar a Tyron Woodley, ex-campeón de la UFC

El Youtuber Jake Paul volverá al ring este mismo año para pelear en contra de Tyron Woodley, ex-campeón de la UFC. ESPN confirmo el acuerdo de dicho combate, que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en una locación por confirmar.

Jake Paul and Tyron Woodley fight has been officially scheduled for August 28, per @arielhelwani pic.twitter.com/I8SPI5BhrQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 1, 2021