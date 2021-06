Adamari López ya no lleva el anillo de compromiso de Toni Costa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que la separación es definitiva. Toni Costa y Adamari López anunciaron su separación la semana pasada. Hoy los fans se percatan que la presentadora de Hoy Día ha dejado de llevar el anillo de compromiso que Toni le entregó, como promesa de boda. Días atrás el mensaje de Toni era más esperanzador, ya que aseguró que la separación era temporal.

Los comentarios sobre el anillo de compromiso comenzaron en esta imagen: “Dale like si vinisteis a darle zoom a la mano para ver si carga el anillo 💍!!! 😂😂😂”. Y siguieron destacándose así: “Ya se quito el 💍 😮”.

Al día de hoy muchas cosas se han dicho. Hasta se rumorea que hay otro hombre, más no en la vida de Adamari, sino en la de Toni. Nada ha sido confirmado, al menos no ese chisme. Pero lo que parece totalmente cierto es que la separación no parece tener arreglo. Sobre todo por la ausencia del anillo, ahora muchos fans han dejado de tener esperanzas de reconciliación.

El público además de notar que la conductora ya no lleva anillo de compromiso, siguen admirando lo mucho que ha bajado de peso. Incluso afirman que si esto es producto de una operación gástrica no les importa, ya que el efecto en ella es maravilloso y siguen admirándola y deseándole lo mejor. “Que Dios te bendiga hoy mañana y siempre bendiciones”, “Oye Adamari te transformarte ahora tiene el cuerpo y la cara de cuando trabajaba en la novela así de bella”, “De la forma que esta bajando eso no es dieta o ejercicios eso es balón o bariátrico, me alegro mucho por ella se ve hermosa”, “Adamari mucha fortaleza estamos contigo tu mundo sigue no te detengas cual fuera el motivo de tu separacion adelante te espera tu hija y un futuro brillante muchas bendiciones y buenas vibras”.

Pero también hay algunos que creen que a ella su separación no le importó, sobre todo porque día a día se ve más hermosa y delgada: “Ahora que se separó se maquilla y se arregla adelgazó No le importo p nada su separación”.

