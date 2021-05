En Chisme No Like dicen que Adamari López podría tener que mantener a Toni Costa 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Separados. Ya no viven juntos. Adamari López y Toni Costa han dejado de ser pareja. Mandy Fridmann dio la noticia para El Diario de Nueva York en exclusiva y luego la puertorriqueña ratificó las palabras de nuestra periodista a través de sus redes sociales y de Hoy Día en Telemundo.

Por su parte, el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain presagió el final de esta relación en enero 26 del presente año. Dijeron que Toni ya no vivía con Ada y expusieron que incluso por un tiempo habían dejado de seguirse en Instagram. De momento nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que desencadenó toda esta declive. Lo único certero es que ya no están juntos.

Ante su separación con Toni Costa, qué quiso decir Adamari López con: “Por el respeto que le tengo a Alaïa”

Ceriani expuso que existía la posibilidad de que hubiese una tercera persona y dejó entrever que podría tratarse de un hombre, no necesariamente de otra mujer. Sin embargo, la especulación de posible infidelidad no recayó en Adamari, sino en Toni. Esto, como bien aclaró el argentino no es algo que pueda asegurar.

A raíz de la noticia de separación se han dicho muchas cosas y Javier Ceriani también ha opinado al respecto destacando que: “Él -Toni Costa- se queda sin casa, sin tarjeta de crédito, sin el lujo de Adamari”, agregó: “Él en realidad no se separó que era ser pareja de Adamari”.

Llama la atención que el periodista argentino dedujera que existía la posibilidad de que Adamari López, tras la separación con Toni Costa, podría tener que mantenerlo, aún cuando ellos, según se sabe, nunca se casaron. Pese a lo anterior, este fue el comentario del compañero de Elisa Beristain: “Ella va a tener que mantenerlo -a Toni-, si es que ella gana más que él”.

Nuestros lectores, que ya habían escuchado este rumor comentaron en el Facebook del Dario de Nueva York lo siguiente: “Si ella se queda con la custodia de la niña y además no están casados, no tiene porque pagarle a él manutención”, “Pues ellos no son casados. Así que si la relación se terminó, ahí quedó”, “Será tan sin vergüenza 😳 de sacarle dinero a la madre de su única hija”, “No me gusta esa vaina, uno manteniendo gente que no ha parido. C*ñ*, qué vaina es esa, que los hijos que uno los pare los deja de mantener cuando son adultos y a esos huev*nes sin ser hijos hay que mantenerlos. No me j*da nadie”.

