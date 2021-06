Mayweather Jr. vs Logan Paul: no habrá jueces, pero sí KO’s

Este domingo 6 de junio se llevará a cabo la pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y el Youtuber Logan Paul. Estamos en la semana estelar, y todos los detalles del enfrentamiento fueron revelados por la Comisión de Boxeo de Florida. El más interesante es que el combate no tendrá jueces, y por ende, no habrá un ganador oficial en caso de que ninguno de los boxeadores termine noqueado.

Estas son las reglas de la pelea entre Mayweather Jr. y Paul:

Mayweather vs. Paul rules, per Florida commission:

— No judges

— No official winner read

— Knockouts legal

— KO up to ref discretion

— No headgear

— 12 oz. gloves

— Eight 3-minute rounds

