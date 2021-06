Polémico: jugadores de ligas menores de Oakland Athletics mostraron fotos de sus “inaceptables” comidas

Una polémica situación se desencadenó en el mundo del béisbol organizado a raíz de unas fotografías que fueron filtradas por jugadores de Ligas Menores pertenecientes a los Oakland Athletics. Las imagenes muestran las comidas que estaban recibiendo estos jugadores posterior a sus encuentros. Por cantidad, y calidad, probablemente no son las más adecuadas para un atleta de alto rendimiento.

Las imagenes fueron difundidas por la cuenta “Advocates for Minor Leaguers”, que se encarga de luchar a través de Twitter por los derechos de los jugadores que están en las “granjas” de la MLB.

“Jugadores de la organización de Oakland Athletics compartieron estas imagenes de sus últimas comidas post-partido. Ningún empleador serviría estas comidas a los empleados que les importa. ¿Por qué Oakland le está sirviendo esto a sus futuros jugadores en las Grandes Ligas?“, reza el tuit.

En la primera comida apreciamos un muy modesto sándwich, acompañado de lo que parece ser una especie de ensalada. En la segunda, un burrito prácticamente sin relleno.

Players in the Oakland A’s organization shared these photos of their recent post-game meals. No employer would serve these meals to employees they care about. Why are the A’s serving them to their future Major Leaguers? pic.twitter.com/cIFqiPg6iX — Advocates for Minor Leaguers (@MiLBAdvocates) June 1, 2021

Dave Kaval, presidente de los Oakland Athletics, habló al respecto citando el mencionado tuit: “Esto fue totalmente inaceptable. Cuando nos enteramos hace algunas semanas, culminamos el acuerdo con el vendedor. Nos disculpamos con nuestros jugadores, personal y entrenadores. Redoblaremos nuestros esfuerzos para proveer de las mejores opciones a nuestro equipo en cada nivel“, sentenció.

This was totally unacceptable. When we found out several weeks ago we terminated the third party vendor. We apologize to our players, staff, and coaches. We will redouble our efforts to provide the best options for our team at every level. https://t.co/yPzVWiCx1D — Dave Kaval (@DaveKaval) June 2, 2021

El medio SFGATE amplió la información del caso, y según la fuente de la que se basan, la foto del sándwich data del pasado 18 de mayo, mientras que la del “burrito” es del 28 de mayo. Además, las inaceptables comidas las habrían recibido dos categorías distintas de la organización. Evidentemente, la fuente prefirió mantenerse en el anonimato.