Futbolista colombiano fue multado por morder a un rival en Inglaterra

El futbolista colombiano, Jefferson Lerma, está viendo las consecuencias de un caso de agresión que cometió meses atrás. El mediocampista del Athletic Football Club Bournemouth tendrá que cumplir seis partidos de suspensión y además deberá pagar una multa de £40,000 libras esterlinas ($57,000 dólares). La razón del castigo está relacionada con un hecho en el que el futbolista mordió a Josh Windass en un partido de la Championship.

Jefferson Lerma has been suspended for 6 matches for allegedly biting Sheffield Wednesday's Josh Windass, in Bournemouth's 1-0 defeat at Hillsborough in November. pic.twitter.com/DCG4hW6wDE — Oddschanger (@Oddschanger) June 2, 2021

El incidente ocurrió en un partido entre el Bournemouth y el Sheffield Wednesday. Lerma, en el minuto 83, habría mordido a su rival Josh Windass. Sin embargo, el jugador colombiano no recibió ningún tipo de sanción dentro del campo. No obstante, la Asociación de Fútbol de Inglaterra encontró culpable al mediocampista, pese a haber negado las acusaciones.

Bournemouth star Jefferson Lerma banned for six games and fined £40k for ‘BITING’ opponent https://t.co/WTHH4nk6vc pic.twitter.com/6ANoWJEFqY — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 2, 2021

El Bournemouth manifestó su rechazo ante la sanción del comité inglés. “Sorprendidos y decepcionados por el resultado de la decisión de la Comisión Reguladora independiente de la Asociación de Fútbol de mantener un cargo contra Jefferson Lerma y prohibirlo por seis juegos y multarlo con £ 40,000 ($57,000 dólares)”, manifestó el club.

We are surprised and disappointed at the outcome of the FA's decision to uphold a charge against and ban Jefferson Lerma. #afcb 🍒 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 2, 2021

El equipo inglés considera que no se presentaron pruebas contundentes sobre el presunto caso de agresión del jugador. “El club cree que hubo una falta de evidencia clara y convincente para encontrar probado el cargo contra Jefferson, y el jugador actualmente está considerando sus opciones con respecto a una apelación”, destacaron.

Por otra parte, la víctima del incidente, Josh Windass, expresó haber sentido la mordida en medio de que se desarrollaba la jugada. Pese a que no pidió asistencia médica, el futbolista indicó que la agresión del colombiano le dejó “una marca roja, parecida a una erupción”.

Hasta los momentos esta es la sentencia del ente federativo, pero el Bournemouth se mantiene firme en su apoyo al futbolista y tiene la intención de apelar esta decisión.

