Impresionante: un estadounidense de 17 años de edad acabó con un récord de Usain Bolt

El jamaicano, Usain Bolt es una estrella del deporte mundial. Sus grandes marcas han establecido retos casi imposibles de superar. Sin embargo, un joven norteamericano de 17 años de edad está dando de qué hablar con sus actuaciones. Erriyon Knighton superó un récord de Bolt en los 200 metros del mundial sub-18 desarrollado en Florida.

Erriyon Knighton, remember the name. @ErriyonK breaks @usainbolt 's world U18 best over 200m.

En Jacksonville se está llevando a cabo este torneo juvenil. Knighton ha comenzado a sobresalir con sus actuaciones. El norteamericano logró un tiempo de 20.11 segundos en los 200 metros. Esto le permitió superar por dos centésimas el récord impuesto por Bolt en el mundial juvenil de Bridgetown, Barbados, en el año 2003.

Breaking a Usain Bolt 🇯🇲 record, even in the youth category, is always shocking

This boy, only 17 years old, timed 20.11s to set a new U18 World Best in 200m … Erriyon Knighton 🇺🇸 👏👏

🎥 @MediaNSport credit pic.twitter.com/SYr7SZqTfH

