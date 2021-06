Lara Trump responde sobre el “retorno” de Trump a la Casa Blanca en agosto

Mientras el presidente Donald Trump sigue dando esperanzas a sus seguidores, su nuera Lara Trump dijo en Fox News desconocer sobre el retorno del exmandatario a la Casa Blanca en agosto, como circuló en Twitter con reportes de varios periodistas.

“Hasta donde sé, no hay planes de Donald Trump para volver a la Casa Blanca en agosto”, dijo la esposa de Eric Trump. “Quizá haya algo que yo no sé”.

Luego acusó que esta “narrativa” era impulsada por personas especialmente interesadas en promoverla.

“Creo que debes fijarte qué medios son… quienes están empujando esa historia”, dijo Lara sonriendo.

"As far as I know, there are no plans for Donald Trump to be in the White House in August. Maybe there's something I don't know" — Lara Trump pic.twitter.com/7AUI8HfsmP

— Aaron Rupar (@atrupar) June 3, 2021