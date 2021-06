Trump asegura que será “reinstalado” en agosto tras apoyo de Michael Flynn a golpe de Estado

El expresidente Donald Trump ha dicho a allegados que será reinstalado en agosto, esto luego de que su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, respaldara un golpe de Estado similar al ocurrido en Myanmar.

“Trump ha estado diciendo a varias personas con las que está en contacto que espera que lo reincorporen en agosto”, reportó Maggie Haberman, periodista de The New York Times.

Haberman compartió un video de CNN sobre un evento de seguidores del expresidente Trump en Dallas, Texas, donde consideraron que debería haber un golpe de Estado, porque la elección “fue robada”.

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0

El periodista Byron York, del Washington Examiner, también reportó los dichos del expresidente republicano y citó los argumentos de la abogada Sydney Powell, quien fuera parte del equipo legal electoral del expresidente Trump, quien fue cuestionada si varios estados cambian los resultados electorales del 2020.

“Hay casos donde las elecciones han sido anuladas. Pero eso nunca ha pasado con un nivel presidencial… eso no signfica que no pueda ocurrir”, dijo Powell. “Siempre hay un primer caso. Y según entiendo, este es el primer caso abyecto de fraude y obtenido bajo un golpe de Estado a los Estados Unidos… Debería ser que él sea simplemente reinstalado, que sea implementado un segundo día de inauguración”.

York consideró que los dichos de Powell no llevarían a un retorno del expresidente.

Trump reportedly echoing what lawyer Sidney Powell said over weekend. (See below.) Short answer: Reinstatement cannot and will not happen. If Trump brings this up in public, will likely increase number of Republicans who say they are ready to move on. https://t.co/UVwK3fl5KE https://t.co/rFTee7P2ux pic.twitter.com/AwNR9ZamB0

— Byron York (@ByronYork) June 1, 2021