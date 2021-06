Presionan hasta último minuto a legisladores por la aprobación de la reforma judicial antes del fin de sesiones en Albany

El puertorriqueño Víctor Herrera, de 55 años y residente de Queens, ha estado muy pendiente en los últimos días de las sesiones legislativas de la Asamblea Estatal que terminan el próximo 10 de junio. Cuando tenía apenas siete años tuvo el primer problema con la justicia y hasta hoy carga el gran peso de tener un antecedente criminal, que aún le complica por completo rehacer su vida.

Como Víctor, 2.3 millones de neoyorquinos que han tenido algún incidente con la justicia y otros miles que pagan condena en alguna cárcel, esperan avances en cuatro leyes que durante años han estado “congeladas” esperando por ser aprobadas por los legisladores estatales, para concretar proyectos de gran trascendencia para una reforma judicial integral.

Este jueves varias coaliciones en diferentes ciudades de Nueva York, se unieron de manera simultánea para presionar a los legisladores en Albany para que pasen de “inmediato” todo un paquete de cambios en la administración de la justicia penal, que incluye anteproyectos de ley que harían más accesible el beneficio de libertad condicional, también se abriría la posibilidad de sellar antecedentes de condenas anteriores, y se prohibiría a las fuerzas del orden local y estatal colaborar con las acciones de ‘La Migra’.

“Yo estuve 12 años pagando condena cuando era muy joven. Todavía hoy se me imposibilita tener acceso a una vivienda digna o a un empleo. El sistema está diseñado para enterrarte para siempre en la pobreza. Yo hoy estoy luchando por los jóvenes de nuestros barrios más pobres, para que no vivan esta misma pesadilla”, exclamó Víctor mientras participaba en una demostración que frente a la Corte Suprema del Bajo Manhattan exigía sin demoras la aprobación de la Ley ‘Clean Slate NY’ (Limpieza del récord).

Al mismo tiempo se realizaban manifestaciones similares en Buffalo, Albany, Long Island y Rochester, bajo el lema “¡No nos castiguen para siempre!”.

Esa legislación pondría fin al castigo perpetuo para millones de neoyorquinos que tienen antecedentes de condenas. El anteproyecto establecería un proceso único de dos pasos: sellar automáticamente y luego borrar los registros criminales una vez que una persona haya cumplido su condena.

El objetivo es eliminar la barrera que los registros representan para las personas cuando intentan acceder a servicios esenciales de la vida como el empleo y la vivienda.

“Yo empecé con problemas con la policía cuando era un niño que jugaba con piedras y accidentalmente una alcanzó a una unidad del cuerpo de bomberos. Desde ese momento, por una travesura infantil mi vida se hundió. Exigimos que se apruebe la iniciativa ‘Clean Slate’ y así acabar con un esquema totalmente racista”, agrega el hoy activista isleño del Centro de Alternativas Comunitarias.

Las coaliciones argumentan que si este anteproyecto se convierte esta misma semana en ley, sería un paso gigante para derribar el modelo de injusticia racial y de vigilancia y enjuiciamiento excesivo a las comunidades más pobres.

“Casi el 80% de las personas con antecedentes penales son negros o latinos y viven en apenas siete vecindarios de la Gran Manzana. Cuando alguien que ha pagado pena vuelve a casa se encuentra que no tiene nada que hacer sino volver a las calles, porque tiene todas las puertas cerradas. Así quiera hacer las cosas bien”, dijo Lorenzo Sequera, un afrolatino de 50 años que fue detenido hace 20 años por posesión de una porción de cocaína.

Zaki Smith, líder de la organización Next100, compartió que la tendencia de otros estados es que este tipo de legislaciones, que elimina los récord penales, disminuye la participación en el sistema legal penal y permite que las personas accedan a empleos estables, lo que genera un mayor crecimiento económico.

Una investigación de Michigan encontró que el 99% de las personas que recibieron expurgación no fueron condenadas por un delito mayor en ningún momento en los próximos 5 años. Y el 96% no fueron condenadas por ningún delito, lo que pone a este grupo en un riesgo menor de protagonizar crímenes que la población en general.

De acuerdo con fuentes de Albany, este proyecto de ley ha ganado considerable fuerza en la legislatura estatal y ha sido identificado por la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, como un tema prioritario. También ha ganado el apoyo de una creciente coalición de líderes laborales y empresariales.

Pero, esta iniciativa empujada por los demócratas encuentra también un gran muro.

El líder de la minoría republicana del Senado, Robert Ortt, que representa condados del norte del estado de Nueva York, dijo que muchos legisladores de su partido se oponen de manera tajante a esta iniciativa legislativa.

“Esta norma representaría una seria amenaza para la seguridad pública. Este proyecto de ley haría imposible conocer los antecedentes de incluso los criminales violentos“, subrayó a medios locales.

La esperanza de organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYCI) es que antes del final de la sesión legislativa en Albany se apruebe el paquete de ‘Reforma Judicial’ que en general reuniría a familias, terminaría con el castigo perpetuo y abordaría la criminalización de las comunidades negras, hispanas e inmigrantes.

Así mismo, Murad Awawdeh, director Ejecutivo NYCI manifestó que “la Ley Nueva York para Todos ofrece protecciones que ayudan a todos los neoyorquinos a llevar una vida sin temor durante las actividades cotidianas, como comprar alimentos o llevar a sus hijos a la escuela, al prohibir que las agencias estatales y las fuerzas del orden locales que colaboren con ICE o participando en su crueldad”.

El activista señala que esta legislación abordará las profundas desigualdades en el sistema legal penal cuando se combine con ‘Clean Slate NY’ y las normas que se discuten sobre Libertad Condicional Justa y Oportuna.

6 days left in the 2021 legislative session for Parole Justice to prevail over the racist policies to continue mass incarceration of Black & Latinx families. Join the movement to end mass incarceration. Join us on June 5, at 12 PM, at 633 Third Ave. NY #ParoleJusticeNY pic.twitter.com/dpMgjT1Oao

— Jose Saldana (@hamzasaldana614) June 3, 2021