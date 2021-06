Nugget de pollo de McDonal’s con forma de Among Us es subastado en $100,000 dólares

Sucedió en Estados Unidos. Un cliente que fue a McDonald’s por una orden de nuggets de pollo se sorprendió cuando miró que uno de ellos era parecido a un personaje de uno de los videojuegos más populares de la época: Among Us.

Lo revisó, le dio la vuelta y pensó que con un poco de buena suerte podría ganar algo de dinero. Así fue que se decidió y el pasado 28 de mayo lo puso en subasta en eBay.

A chicken nugget shaped like an Among Us character has sold at auction for almost $100,000. https://t.co/amNPPEj0vk pic.twitter.com/rUlgDysULF

— IGN (@IGN) June 4, 2021