Roger Federer decidió abandonar Roland Garros tras ganar partido de más de tres horas

Roger Federer demostró su calidad y vigencia este sábado, venciendo 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4) y 7-5 en un maratón de 3 horas y 36 minutos al alemán Dominik Koepfer, para así clasificar a los octavos de final de Roland Garros. No obstante, el suizo optó por retirarse del torneo y no poner en riesgo su físico, que no es el mismo tras dos operaciones de rodilla y más de un año de rehabilitación.

Fue un partido muy largo cuyas secuelas podrían manifestarse en el máximo ganador de Gran Slams en la historia en los próximos días, lo cual sería muy peligroso para sus aspiraciones de participar en Wimbledon y luego en los Juegos Olímpicos.

“Su Majestad” tiene como principal objetivo conseguir su noveno título en Wimbledon, su torneo predilecto. Y para ello debe presentarse en óptimas condiciones. Federer llegó a Roland Garros con solo un partido de preparación, el cual perdió. Nunca ha sido su fuerte jugar en polvo de ladrillo, y sus opciones de triunfar en París eran mínimas comparadas a las de candidatos como Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Por lo tanto, el suizo tomó la decisión más sensata pensando en su futuro inmediato, y en que debe administrar sus esfuerzos a la perfección para poder mantenerse en la élite con 39 años.

“Luego de discutirlo con mi equipo, decidí retirarme del abierto de Francia. Luego de dos cirugías de rodilla y de más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y no me exiga demasiado rápido en mi camino de recuperación. Estoy fascinado por haber completado tres partidos. No hay un mejor sentimiento que estar de regreso en la cancha. ¡Los veo pronto!“, escribió Federer en su cuenta de Twitter.