Eiza González revela que desea regresar a la música como reguetonera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Eiza González inició su carrera artística en el mundo de la música y es ahí a donde ahora le gustaría regresar, aunque confesó que, de hacerlo, sería en uno de los géneros más polémicos: el reggaetón.

Así lo reveló durante una entrevista para People en Español, donde además de promocionar su nueva película ‘Spirit’, en la cual presta su voz a uno de los personajes, también ha confesado que le gustaría adentrarse al género urbano, un estilo que hoy en día es de los más populares y escuchados.

“Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando. Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reggaetón, amo el reggaetón“, reveló la actriz.

Asimismo, destacó que ha estado explorando regresar a la música, sin embargo, ha tenido mucho trabajo en la actuación, por lo que se ha concentrado en ello.

“Definitivamente los últimos años he estado explorando regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero digo, gracias a Dios, por bendiciones del mundo, había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo para reconectar a la música”, expresó.

Y es que, sin duda, González podría convertirse en un gran ícono de esta música, pues ya ha demostrado que nada es imposible para ella.

El último disco que sacó González fue en el 2012, el cual tiene el nombre de “Te acordarás de mí”. Desde entonces se separó de la industria musical para enfocarse en la actuación, logrando debutar en Hollywood.

Lo cierto es que su gran carrera como actriz le ha permitido colocarse como una de las más taquilleras y sin duda es un orgullo ver triunfar a esta estrella en la gigantesca industria del cine estadounidense, pero no se cansa de reinventarse y tal vez muy pronto dé una grata sorpresa a todos sus seguidores.