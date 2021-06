Video capta golpiza que repartidora de Amazon dio a clienta por apurarla con su pedido

Un video se hizo viral porque captó el momento en el que una mujer que trabajaba en la compañía de Jeff Bezos se lanzó a golpes contra una clienta mayor de edad que esperaba su pedido en un edificio de California, Estados Unidos.

Los lamentables hechos que fueron captados por una cámara de seguridad, se registraron la noche del jueves en un edificio situado en Castro Valley, en el condado de Alameda.

SHOCKING VIDEO shows an Amazon Driver giving a 67 year old Castro Valley woman a beat down after words were exchanged. 21 year old woman arrested by Alco Sherrif…who says suspect claims self defense. @kron4news pic.twitter.com/umTVNityDi

— Maureen Kelly (@KRON4MKelly) June 4, 2021