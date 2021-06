Golfista argentino Ángel Cabrera fue extraditado por Interpol por múltiples denuncias de violencia de género y amenazas de muerte

El golfista Ángel Cabrera, ganador de dos de los torneos más importantes del golf, US Open y Masters de Augusta, fue extraditado de Brasil a Argentina, tras ser colocado en la lista roja por Interpol a raíz de numerosas denuncias de violencia de género.

Según el reporte de La Nación, Cabrera se mantendrá detenido en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba. “El pedido de detención internacional lo hizo el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, quien realizó varias denuncias por violencia de género contra Cabrera“, relata el medio argentino.

Ángel Cabrera entró en la consideración de prófugo de la justicia de Córdoba desde agosto de 2020, luego de no presentarse a un juicio ante la Cámara Segunda del Crimen, por dos posibles delitos de violencia de género: lesiones leves calificadas y amenazas, y lesiones leves calificadas y hurtos.

Su expareja, Cecilia Torres Mana, y su exesposa, Silvia Rivadero, lo denunciaron por amenazas que fueron realizadas a través de llamadas telefónicas.

El mismo Cabrera, quien fue detenido en enero en Brasil, habría solicitado ser extraditado a Argentina, en donde se llevará a cabo el juicio, probablemente a partir de julio.

