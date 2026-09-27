Al menos cuatro estadounidenses mueren tras derrumbe de un edificio en Grecia

Cuatro ciudadanos estadounidenses se encuentran entre las seis personas que murieron en Atenas, Grecia, tras el derrumbe de un edificio de dos niveles provocado por una explosión, así lo confirmaron fuentes gubernamentales de Estados Unidos.

El evento ocurrió el viernes por la mañana en el barrio turístico de Plaka, ubicado cerca de la Acrópolis. La detonación causó la propagación de escombros en las inmediaciones de la zona afectada.

El Departamento de Estado informó el sábado que el fallecimiento de los cuatro ciudadanos estadounidenses se produjo a consecuencia de una explosión de gas.

Equipos de rescate trabajan en el lugar tras la potente explosión del viernes en el barrio de Plaka, en Atenas. (Foto: Yorgos Karahalis/ AP)

Por su parte, un vocero del Departamento de Bomberos de Grecia indicó a ABC News que durante la mañana del sábado los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de las seis personas reportadas como desaparecidas tras el colapso del inmueble. Los nombres de las víctimas mortales no se han publicado.

¿Qué dijo la Embajada de EE.UU. en Grecia?

La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, emitió un mensaje el sábado a través de la red social X para confirmar el saldo de víctimas de nacionalidad estadounidense y el apoyo a los familiares.

“Mis pensamientos y oraciones están con las familias y los seres queridos de las personas fallecidas y heridas en este terrible incidente. Los acompañamos en este difícil momento. Expreso mi más profundo agradecimiento a los servicios de emergencia griegos que trabajaron incansablemente en el lugar de los hechos”, declaró Guilfoyle.

De acuerdo con los datos suministrados por el alcalde Haris Doukas y el cuerpo de bomberos, dos personas que permanecían en una edificación cercana sufrieron lesiones durante el derrumbe.

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